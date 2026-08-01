۳ متهم در پرونده فلزیاب غیرمجاز سقز دستگیر شدند

صلاح نصراللهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با همکاری انجمن دوستداران میراث‌فرهنگی، نیروهای پاسگاه انتظامی گل‌تپه و یگان حفاظت اداره میراث‌فرهنگی سقز، یک دستگاه فلزیاب غیرمجاز از یک خودروی عبوری در محور مواصلاتی روستایی صاحب به زیویه کشف و ضبط شد.

وی افزود: در جریان این عملیات سه نفر شناسایی و دستگیر شدند که پس از تشکیل پرونده، موضوع برای رسیدگی قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت.

استفاده از فلزیاب نیازمند مجوز قانونی است

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سقز با تأکید بر ممنوعیت استفاده غیرمجاز از تجهیزات فلزیاب عنوان کرد: بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط، ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب تنها با دریافت مجوز از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی امکان‌پذیر است.

نصراللهی ادامه داد: با توجه به اهمیت حفاظت از آثار تاریخی و جلوگیری از فعالیت افراد سودجو، با هرگونه اقدام غیرقانونی در این حوزه مطابق قانون برخورد خواهد شد.

وی با اشاره به نقش مردم در حفاظت از میراث‌فرهنگی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک در حوزه حفاری غیرمجاز یا استفاده از تجهیزات غیرقانونی، موضوع را به اداره میراث‌فرهنگی شهرستان اطلاع دهند تا اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب به آثار تاریخی انجام شود.