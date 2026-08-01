محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات عملیات‌های امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: در این بازه زمانی، تیم‌های عملیاتی این جمعیت به ۱۰ مورد حادثه رسیدگی کردند که ۹ مورد آن سوانح جاده‌ای و یک مورد مربوط به فوریت‌های پزشکی بوده است.

وی با اشاره به حجم بالای سوانح جاده‌ای افزود: در جریان این عملیات‌ها، در مجموع ۲۷ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد ۲۲ نفر مصدوم شدند. با حضور به موقع تیم‌های امدادی، ۷ نفر از مصدومان جهت ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲ نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه تحت درمان قرار گرفتند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان در خصوص توان عملیاتی و پوشش جغرافیایی این حوادث تصریح کرد: پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای استان با آمادگی کامل در صحنه حوادث حضور یافتند که شامل پایگاه‌های نوغان در شهرستان بوئین میاندشت (۲ تیم عملیاتی)، پایگاه‌های طلازرین و کرد علیا در شهرستان تیران و کرون، پایگاه‌های مورچه خورت و چاله سیاه در شاهین شهر، پایگاه پلیس راه فلاورجان، پایگاه قلعه آقا در لنجان، پایگاه کرکوند مبارکه و پایگاه قرقچی میمه بوده است.

مومنی با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط مسافران و رانندگان، خاطرنشان کرد: امدادگران هلال احمر به صورت شبانه‌روزی در تمامی محورهای مواصلاتی استان در حالت آماده‌باش کامل هستند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن خدمات امدادی لازم را به شهروندان و هم‌وطنان ارائه دهند.