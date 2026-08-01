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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۰

کتاب «رئیس سازمان» آماده چاپ شد؛ روایتی از ۴ دوره مدیریت صداوسیما

کتاب «رئیس سازمان» آماده چاپ شد؛ روایتی از ۴ دوره مدیریت صداوسیما

کتاب «رئیس سازمان» که حاصل چهار سال پژوهش و گفتگو با بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران ارشد و چهره‌های مؤثر صداوسیماست، با پایان یافتن مراحل نگارش، در آستانه انتشار قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، نگارش کتاب «رئیس سازمان» پس از چهار سال پژوهش و تولید به پایان رسید و به زودی منتشر خواهد شد.

«رئیس سازمان» روایتی مستند از تحولات و اتفاقات درون سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۳ است که با تکیه بر گفتگو با بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران ارشد و چهره‌های مؤثر رسانه ملی، تاریخ شفاهی این سازمان را بازخوانی می‌کند.

این کتاب، دوره‌های مدیریتی صادق قطب‌زاده، شوراهای سرپرستی صداوسیما، محمد هاشمی و علی لاریجانی را دربر می‌گیرد و تلاش دارد با اتکا به روایت شاهدان عینی، بخشی از ناگفته‌های مدیریت رسانه ملی را ثبت و مستند کند.

نویسندگی کتاب «رئیس سازمان» بر عهده سیدمحمدعلی صدری‌نیا و طراحی و پژوهش آن را سجاد بلوکات و محمد بدیعی انجام داده‌اند.

این کتاب به همت سازمان هنری رسانه‌ای اوج گردآوری شده است.

کد مطلب 6905363
عطیه موذن

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