کتاب «رئیس سازمان» آماده چاپ شد؛ روایتی از ۴ دوره مدیریت صداوسیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان هنری رسانهای اوج، نگارش کتاب «رئیس سازمان» پس از چهار سال پژوهش و تولید به پایان رسید و به زودی منتشر خواهد شد.
«رئیس سازمان» روایتی مستند از تحولات و اتفاقات درون سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۳ است که با تکیه بر گفتگو با بیش از ۱۰۰ نفر از مدیران ارشد و چهرههای مؤثر رسانه ملی، تاریخ شفاهی این سازمان را بازخوانی میکند.
این کتاب، دورههای مدیریتی صادق قطبزاده، شوراهای سرپرستی صداوسیما، محمد هاشمی و علی لاریجانی را دربر میگیرد و تلاش دارد با اتکا به روایت شاهدان عینی، بخشی از ناگفتههای مدیریت رسانه ملی را ثبت و مستند کند.
نویسندگی کتاب «رئیس سازمان» بر عهده سیدمحمدعلی صدرینیا و طراحی و پژوهش آن را سجاد بلوکات و محمد بدیعی انجام دادهاند.
این کتاب به همت سازمان هنری رسانهای اوج گردآوری شده است.
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