توسعه کشت کلزا در اولویت فصل کشت پاییزه لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، ندا محمدی‌پور عصر امروز یکشنبه در جریان بازدید از مزارع پلدختر با اشاره به اهمیت استقرار مناسب مزارع کلزا، بر رعایت تاریخ بهینه کاشت، تنظیم عمق مناسب بذر، آماده‌سازی صحیح بستر کشت و انجام آبیاری به‌موقع پس از کاشت تأکید کرد و اظهار داشت: رعایت این اصول فنی، نقش تعیین‌کننده‌ای در استقرار یکنواخت مزرعه و دستیابی به عملکرد مطلوب دارد.

وی توسعه کشاورزی حفاظتی را از اولویت‌های مدیریت زراعت استان برشمرد و افزود: حفظ بقایای گیاهی، کاهش عملیات خاک‌ورزی و استفاده از دستگاه‌های کارنده کشت مستقیم، علاوه بر حفظ رطوبت خاک و کاهش فرسایش، موجب افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌های تولید می‌شود.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، همچنین بر ضرورت جذب و توسعه ناوگان کارنده‌های کشت مستقیم در شهرستان تأکید کرد و بیان داشت: گسترش مکانیزاسیون متناسب با اصول کشاورزی حفاظتی، زمینه اجرای موفق برنامه‌های کشت پاییزه و ارتقای پایداری تولید را فراهم می‌کند.

محمدی‌پور، توسعه روش‌های نوین مدیریت مزرعه را گامی مؤثر در حفظ منابع آب‌وخاک و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی دانست و بر تداوم حمایت از اجرای کشاورزی حفاظتی و توسعه مکانیزاسیون تأکید کرد.