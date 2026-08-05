پرداخت نیمی از مطالبات کلزاکاران قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، کیوان حسن‌پور اظهار کرد: در راستای حمایت از تولیدکنندگان محصولات استراتژیک و تسریع در بازگشت سرمایه به چرخه تولید، روند پرداخت مطالبات کلزاکاران استان قزوین با جدیت در حال پیگیری است.

وی افزود: تا امروز چهارشنبه ۱۴ مردادماه، حدود ۵۰ درصد از مجموع مطالبات کلزاکاران استان پرداخت شده و تلاش می‌شود با ادامه پیگیری‌ها و هماهنگی‌های انجام‌شده، بخش باقی‌مانده مطالبات نیز در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود.

مدیر تعاون روستایی استان قزوین با اشاره به روند خرید محصول کلزا در سال جاری بیان کرد: امسال بیش از یک هزار و ۷۰۰ تن کلزا به‌صورت توافقی از کشاورزان استان خریداری شده است که این میزان نشان‌دهنده استقبال مناسب بهره‌برداران از این شیوه خرید است.

حسن‌پور پرداخت مطالبات کشاورزان را یکی از اولویت‌های سازمان تعاون روستایی دانست و ادامه داد: تسویه مطالبات علاوه بر ایفای حقوق مالی کشاورزان، به بازگشت نقدینگی به چرخه تولید و تقویت توان اقتصادی بهره‌برداران کمک می‌کند.

وی تأکید کرد: پیگیری برای تأمین و پرداخت مبالغ باقی‌مانده مطالبات کلزاکاران ادامه دارد و سازمان تعاون روستایی استان تلاش می‌کند حقوق تمامی کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن و با دقت لازم تسویه شود.

