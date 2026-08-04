پرویز سروری، نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به توقف انتقال واگن‌های مترویی از چین به دلیل شرایط جنگی، گفت معاونت حمل‌ونقل شهرداری در حال رایزنی برای انتقال این واگن‌ها از مسیر ریلی است و در صورت فراهم شدن هماهنگی‌های لازم با کشورهای مسیر، روند انتقال از سر گرفته خواهد شد.

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر تهران، درباره آخرین وضعیت انتقال واگن‌های مترویی از چین به ایران اظهار کرد: انتقال این واگن‌ها به دلیل شرایط جنگی متوقف شده است و معاونت حمل‌ونقل شهرداری در حال پیگیری هماهنگی‌های لازم برای انتقال آن‌ها از مسیر ریلی است.

وی افزود: آخرین اطلاعاتی که در اختیار دارم، نشان می‌دهد هماهنگی‌هایی در این زمینه انجام شده است و قرار بود واگن‌ها از طریق حمل‌ونقل دریایی و با کشتی به ایران منتقل شوند، اما به دلیل شرایط جنگی این روند متوقف شد.

سروری ادامه داد: اکنون در حال بررسی هستند تا واگن‌ها از مسیر دیگری وارد کشور شوند، این مسیر مستلزم عبور از چند کشور است و به همین دلیل هماهنگی‌های بین‌المللی و مسائل فنی مرتبط اهمیت زیادی دارد. آخرین وضعیت را باید بررسی کنم تا مشخص شود این پیگیری‌ها به نتیجه رسیده است یا خیر.

نایب‌رئیس شورای شهر تهران همچنین درباره برنامه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی گفت: سیاست کلی مدیریت شهری در سال‌های اخیر، اولویت دادن به توسعه حمل‌ونقل عمومی بوده است و امسال نیز حدود ۵۰ درصد منابع بودجه شهرداری تهران به حوزه حمل‌ونقل اختصاص یافته تا روند توسعه و نوسازی ناوگان با جدیت دنبال شود.