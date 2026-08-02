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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۴

ترخیص فوری محموله راهبردی سازمان انتقال خون

ترخیص فوری محموله راهبردی سازمان انتقال خون

رئیس هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران از تأمین و ترخیص فوری محموله راهبردی مورد نیاز سازمان انتقال خون ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین صفوی با اشاره به ضرورت تأمین به‌موقع اقلام حیاتی مورد نیاز سازمان انتقال خون اظهار کرد: این محموله راهبردی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و خارج از ساعات اداری، در روز جمعه ۹ مردادماه، ترخیص و تحویل شد تا نیاز فوری سازمان انتقال خون بدون وقفه پاسخ داده شود.

وی افزود: این اقدام در راستای مأموریت هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران برای تأمین اقلام ضروری و راهبردی حوزه سلامت انجام شد؛ نهادی که همواره تأمین نیازهای حیاتی نظام سلامت، به‌ویژه در شرایط بحرانی و مواقع اضطراری، را در اولویت قرار داده است.

صفوی با تأکید بر اینکه هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران به عنوان بازوی تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نقشی کلیدی در حفظ «امنیت سلامت» کشور ایفا می‌کند، تصریح کرد: رسالت اصلی ما، تضمین تداوم ارائه خدمات درمانی از طریق تأمین به‌موقع تجهیزات و ملزومات راهبردی است. هیأت امنا همواره با نگاهی پیشگیرانه و مسئولانه، تلاش کرده است تا حتی در شرایط بحرانی و تنگناهای احتمالی، با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های تخصصی خود، سدی در برابر ایجاد چالش در زنجیره تأمین سلامت کشور ایجاد کند؛ چرا که باور داریم امنیت سلامت و درمان، رکن بنیادین آرامش جامعه است و نباید در هیچ شرایطی دچار وقفه یا نارسایی شود.

گفتنی است، آزمایش‌های غربالگری مولکولی یا NAT، از پیشرفته‌ترین روش‌ها برای شناسایی زودهنگام و بسیار حساس عوامل عفونی قابل انتقال از طریق خون، از جمله ویروس‌های اچ‌آی‌وی و هپاتیت B و C، محسوب می‌شوند. ۷۴۷ کیت NAT تأمین‌شده، امکان انجام حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تست غربالگری را فراهم می‌کند.

کد مطلب 6905961
محمد رضازاده

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