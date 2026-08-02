ترخیص فوری محموله راهبردی سازمان انتقال خون

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین صفوی با اشاره به ضرورت تأمین به‌موقع اقلام حیاتی مورد نیاز سازمان انتقال خون اظهار کرد: این محموله راهبردی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و خارج از ساعات اداری، در روز جمعه ۹ مردادماه، ترخیص و تحویل شد تا نیاز فوری سازمان انتقال خون بدون وقفه پاسخ داده شود.

وی افزود: این اقدام در راستای مأموریت هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران برای تأمین اقلام ضروری و راهبردی حوزه سلامت انجام شد؛ نهادی که همواره تأمین نیازهای حیاتی نظام سلامت، به‌ویژه در شرایط بحرانی و مواقع اضطراری، را در اولویت قرار داده است.

صفوی با تأکید بر اینکه هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران به عنوان بازوی تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نقشی کلیدی در حفظ «امنیت سلامت» کشور ایفا می‌کند، تصریح کرد: رسالت اصلی ما، تضمین تداوم ارائه خدمات درمانی از طریق تأمین به‌موقع تجهیزات و ملزومات راهبردی است. هیأت امنا همواره با نگاهی پیشگیرانه و مسئولانه، تلاش کرده است تا حتی در شرایط بحرانی و تنگناهای احتمالی، با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های تخصصی خود، سدی در برابر ایجاد چالش در زنجیره تأمین سلامت کشور ایجاد کند؛ چرا که باور داریم امنیت سلامت و درمان، رکن بنیادین آرامش جامعه است و نباید در هیچ شرایطی دچار وقفه یا نارسایی شود.

گفتنی است، آزمایش‌های غربالگری مولکولی یا NAT، از پیشرفته‌ترین روش‌ها برای شناسایی زودهنگام و بسیار حساس عوامل عفونی قابل انتقال از طریق خون، از جمله ویروس‌های اچ‌آی‌وی و هپاتیت B و C، محسوب می‌شوند. ۷۴۷ کیت NAT تأمین‌شده، امکان انجام حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار تست غربالگری را فراهم می‌کند.