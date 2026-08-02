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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

پلمب پاتوق مصرف مواد مخدر در بیرجند؛ ۵ نفر دستگیر شدند

پلمب پاتوق مصرف مواد مخدر در بیرجند؛ ۵ نفر دستگیر شدند

بیرجند- فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند از شناسایی و پلمب یک پاتوق مصرف مواد مخدر و دستگیری پنج نفر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شکوهی‌راد پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تبدیل برخی محل‌ها در سطح شهر بیرجند به پاتوق مصرف مواد مخدر و ایجاد نارضایتی برای شهروندان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ بیرجند با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، نقاط آلوده و جرم‌خیز را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، محل مورد نظر را مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند با اشاره به دستگیری پنج نفر در این عملیات، تصریح کرد: با دستور مقام قضایی، این پاتوق مصرف مواد مخدر نیز پلمب شد.

کد مطلب 6906119

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