پلمب پاتوق مصرف مواد مخدر در بیرجند؛ ۵ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شکوهی‌راد پیش از ظهر یکشنبه در گفتگو با رسانه‌ها اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر تبدیل برخی محل‌ها در سطح شهر بیرجند به پاتوق مصرف مواد مخدر و ایجاد نارضایتی برای شهروندان، بررسی موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۵ بیرجند با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی، نقاط آلوده و جرم‌خیز را شناسایی کرده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، محل مورد نظر را مورد بازرسی قرار دادند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیرجند با اشاره به دستگیری پنج نفر در این عملیات، تصریح کرد: با دستور مقام قضایی، این پاتوق مصرف مواد مخدر نیز پلمب شد.