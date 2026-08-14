آغاز جنگ دار و ندار در لیگ برتر فوتبال ایران/توفیق اجباری برای استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ فوتبال باشگاهی ایران با حضور ۱۸ تیم به خط آغاز رسید تا روزهایی که برای برخی تیم‌ها با آرامش و برنامه‌ریزی گذشته، برای برخی دیگر هنوز بوی تغییر، تردید و آزمون‌وخطا دهد. لیگ جدید در حالی شروع می‌شود که قرار نیست همه تیم‌ها با یک هدف مشترک وارد زمین شوند؛ یکی برای قهرمانی آمده، دیگری برای سهمیه آسیایی نقشه کشیده و تیمی دیگر تنها به دنبال این است که در پایان فصل نامش میان تیم‌های سقوط‌کننده دیده نشود.

هنوز جا برای پیرمردها هست!

نگاهی به وضعیت تیم‌ها پیش از شروع مسابقات، تصویری جالب از این تفاوت‌ها ارائه می‌کند. یکی از مهم‌ترین آنها به سن بازیکنان برمی‌گردد؛ جایی که شمس‌آذر با میانگین سنی ۳۳ سال در صدر جدول پیرترین تیم‌های لیگ قرار گرفته است. تیمی که اتکا به بازیکنان باتجربه را بر جوان‌گرایی ترجیح داده و باید دید این تجربه در یک فصل طولانی و فشرده تا چه اندازه به کمکش خواهد آمد.

در نقطه مقابل، استقلال خوزستان با میانگین سنی ۲۰.۷ سال جوان‌ترین تیم لیگ بیست‌وششم است. فاصله بیش از ۱۲ سال میان میانگین سنی این دو تیم، به خوبی نشان می‌دهد که تیم‌های حاضر در لیگ با چه نگاه متفاوتی وارد فصل جدید شده‌اند. یکی می‌خواهد از تجربه فرار نکند و دیگری به جوان‌هایی تکیه کرده که شاید در طول فصل چند بار هزینه بی‌تجربگی خود را نیز پرداخت کنند.

پای یک مشت پول در میان است

وقتی پای ارزش مالی به میان می‌آید، باز هم فاصله‌ها بیشتر خودش را نشان می‌دهد. با این حال متاسفانه همچنان فوتبال باشگاهی ایران فضای کدر برای آگاهی مالی دارد. هوادار نمی داند تیم محبوبش چقدر خرج کرده است و چه انتظاراتی باید از لیست بازیکنانش داشته باشد.

بنابر اخبار منتشر شده می توان گفت شمس آذر و استقلال خوزستان شرایط مالی نامطلوبی داشته اند و سعی کردند با کمترین هزینه تیم خود را برای فصل بعد آماده کنند. این در حالی است که پرسپولیس با جذب بازیکنان متعدد بدون شک رتبه نخست بازار مالی در نقل و انتقالات تابستان ۱۴۰۵ را برای خود کرده است تا در روزهایی که استقلال تهران محروم از جذب بازیکن است و سپاهان با محدودیت بودجه ای روبروست با این موضوع روبرو شود.

در انتظار تار و پود جدید یک طرح سرخ با تارتار!

پرسپولیس در شرایطی با چنین ارزش مالی وارد فصل می‌شود که بخش قابل توجهی از نگاه‌ها به این تیم و مهدی تارتار دوخته شده است. سرخپوشان از جمله تیم‌هایی هستند که در این فصل چیزی جز قرار گرفتن در جمع مدعیان از آنها پذیرفته نخواهد شد. ارزش بالای بازیکنان، هزینه‌های نقل‌وانتقالاتی و انتظارات هواداران، شرایطی ایجاد کرده که حتی بردن نیز برای پرسپولیس پایان ماجرا نیست و نوع بازی و جایگاه تیم در جدول نیز اهمیت زیادی خواهد داشت.

استقلال ناچارا جوان شد

در میان مدعیان قهرمانی اما استقلال چهره متفاوتی دارد. آبی‌پوشان با میانگین سنی ۲۴ سال جوان‌ترین ترکیب را در میان تیم‌هایی دارند که از آنها به عنوان مدعی یاد می‌شود. استقلال همچنین با ارزش ۱۲.۵۵ میلیون یورو، پایین‌ترین ارزش مالی را در جمع مدعیان دارد. بنابراین اگر قرار باشد این تیم در مسیر قهرمانی حرکت کند، بخشی از این فاصله باید با انرژی، انگیزه و ظرفیت بازیکنان جوان جبران شود.

شوک ناگهانی در نیمکت تبریز

تراکتور تبریز به عنوان یکی از نمایندگان فوتبال باشگاهی ایران در فصل آینده رقابت های لیگ نخبگان آسیا همچون استقلال تصمیم گرفت خیلی شلوغ کاری نداشته باشد. سرخ های تبریزی دنبال حفظ لیست نفرات خود بودند و این تیم با همین استراتژی کار را در نقل و انتقالات پیش برد اما ناگهان با جدایی سرمربی خود روبرو شد تا محمد ربیعی برود و جواد نکونام به تیمی بیاید که به خاطر داشتن مهره های ارزشمند در تیم ملی انتظاری جز موفقیت نمی توان از آنها داشت. میانگین سنی ۲۷.۴ سال، این تیم را به باتجربه‌ترین ترکیب در میان مدعیان تبدیل کرده که می‌تواند در مسابقات بزرگ به کمک تیم بیاید، اما در لیگ فشرده و طولانی نیازمند مدیریت دقیق شرایط بدنی بازیکنان خواهد بود.

ثبات سهم سپاهان شد

سپاهان اما پیش از شروع فصل یک امتیاز مهم را در اختیار دارد؛ ثبات. زردپوشان اصفهانی پوشان برخلاف بسیاری از رقبای خود با تغییرات متعدد روی نیمکت مواجه نشده‌اند و محرم نویدکیا فصل جدید را ادامه خواهد داد. در طرف دیگر، ذوب‌آهن شرایط کاملاً متفاوتی را تجربه کرده و جلال امیدیان، سیروس پورموسوی و عبدالله ویسی در مقاطع مختلف روی نیمکت این تیم قرار گرفته‌اند؛ تغییراتی که طبیعتاً نمی‌تواند از نگاه یک فصل طولانی بی‌اهمیت باشد.

همین تفاوت روی نیمکت‌ها شاید یکی از موضوعات مهم لیگ جدید باشد. تیمی که با یک مربی و برنامه مشخص وارد فصل می‌شود، طبیعتاً از نظر شناخت نفرات و اجرای ایده‌های فنی شرایط متفاوتی با تیمی دارد که تا روزهای پایانی پیش‌فصل درگیر تغییرات کادر فنی بوده است. البته فوتبال بارها نشان داده که ثبات به تنهایی تضمین موفقیت نیست و گاهی یک تغییر درست می‌تواند مسیر یک تیم را عوض کند.

حالا همه این اعداد و تفاوت‌ها باید وارد زمین شوند. شمس‌آذر باید نشان دهد تجربه می‌تواند جوانی را شکست دهد، استقلال خوزستان باید ثابت کند جوان بودن الزاماً به معنای ضعف نیست، استقلال باید با ترکیبی جوان‌تر از رقبای اصلی برای قهرمانی بجنگد، تراکتور باید از تجربه خود بهترین استفاده را ببرد و پرسپولیس نیز باید ثابت کند گران‌ترین تیم لیگ بودن، روی زمین مسابقه هم معنای خودش را دارد.

لیگ بیست‌وششم هنوز شروع نشده اما نگاهی کلی به وضعیت آنها در پیش فصل نشان می دهد یبا دو جزیه کاملا متفاوت ذروبرو هستیم. ساکنان یک جزیره، کاملا غرق در رویای قهرمانی پرسه می زنند و دنبال پول های کلان با آپشن های مختلف هستند و جزیره ای دیگر چیزی جز بقا را دنبال نمی کند.