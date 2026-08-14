یک حلقه چاه غیرمجاز در روستای برنجان کرمانشاه مسدود شد

سجاد عباسیاوسط در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای حفاظت از منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و اجرای برنامههای حفاظتی، یک حلقه چاه غیرمجاز در روستای برنجان شناسایی و در تاریخ ۲۲ خردادماه ۱۴۰۵ مسدود شد.
وی افزود: در جریان این عملیات، ۲ دستگاه موتور تلمبه مورد استفاده برای برداشت غیرمجاز آب نیز توقیف شد و اقدامات قانونی لازم در این زمینه در دستور کار قرار گرفت.
مدیر منابع آب شهرستان کرمانشاه با اشاره به تداوم برنامههای نظارتی، گفت: شناسایی و برخورد با برداشتهای غیرمجاز بخشی از فرآیند مستمر مدیریت و حفاظت از منابع آب است.
عباسیاوسط ادامه داد: گشتهای نظارتی مدیریت منابع آب شهرستان کرمانشاه با همکاری پلیس آب و نیروی انتظامی بهصورت مستمر در مناطق مختلف انجام میشود و موارد تخلف شناسایی و مطابق ضوابط قانونی پیگیری خواهد شد.
وی با بیان اینکه برداشت غیرمجاز میتواند منابع آب زیرزمینی را با آسیب مواجه کند، تصریح کرد: تداوم این برداشتها موجب تشدید افت سطح آبخوانها و برهم خوردن تعادل هیدرولوژیک منابع زیرزمینی میشود و در شرایط تنش آبی، پایداری تأمین آب و حقوق بهرهبرداران مجاز را تحت تأثیر قرار میدهد.
مدیر منابع آب شهرستان کرمانشاه تأکید کرد: با هرگونه برداشت غیرمجاز از منابع آب، مطابق ضوابط و مقررات برخورد خواهد شد و روند پایش و شناسایی چاههای غیرمجاز ادامه دارد.
عباسیاوسط در پایان خاطرنشان کرد: حفاظت از منابع آب تنها وظیفه دستگاههای اجرایی نیست و همراهی کشاورزان، بهرهبرداران و ساکنان مناطق مختلف میتواند نقش مؤثری در جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز و صیانت از سرمایههای آبی استان داشته باشد.
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