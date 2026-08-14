به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام والمسلمین موسوی مقدم نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران به مناسبت ۲۳مرداد گرامیداشت روز مقاومت اسلامی در بیانیه ای نوشت: «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا...»

روز مقاومت اسلامی، یادآور یکی از مقاطع تعیین‌کننده تاریخ معاصر منطقه و حماسه ماندگار مقاومت لبنان در جنگ ۳۳ روزه است؛ حماسه‌ای که در آن، اراده و ایمان رزمندگان مقاومت در برابر تجاوز و برتری نظامی دشمن آمریکایی صهیونیستی به آزمون گذاشته شد و سرانجام، ایستادگی ملت لبنان به نمادی از تغییر معادلات تحمیلی در منطقه غرب آسیا تبدیل شد.

رهبر شهید انقلاب اسلامی فرمودند: نظریه مقاومت در مقابل دشمن قوی پنجه را تبلیغ و ترویج کنید که این نظریه در مقام نظری و عملی اصیل و درست است. ملّت مقاوم ایران وملت های مسلمانان بر این باورند که اهمیت این پیروزی ها تنها در پایان یک جنگ نیست؛ بلکه در تغییر یک معادله ذهنی و سیاسی است. جنگ های اخیر نشان داد که قدرت نظامی، بدون برخورداری از اراده، انسجام و پشتوانه مردمی، الزاماً تعیین‌کننده سرنوشت میدان نیست و مقاومت می‌تواند با تکیه بر ایمان، صبر و سازمان‌یافتگی، در برابر فشارهای سنگین ایستادگی کند. پیروزی رزمندگان مقاومت بر رژیم کودک کش اسرائیل در جنگ سی وسه روزه و نامگذاری این روز بنام روز مقاومت اسلامی نشان داد که، مقاومت لبنان آزمون‌های دشواری را پشت سر گذاشت و با شهادت فرماندهان و دبیران کل خود، از جمله شهید سید عباس موسوی و شهید سید حسن نصرالله، هزینه سنگینی در مسیر آرمان‌های خویش پرداخت. با این حال، این شهادت‌ها نه به گسست جریان مقاومت، بلکه به تجدید سازمان، بازتولید انگیزه و استمرار راه انجامید.این حقیقت، از منطق روشن قرآن کریم الهام می‌گیرد:

«إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا...» یعنی در مکتب قرآن، ایمان هنگامی به حقیقتی اثرگذار تبدیل می‌شود که در میدان عمل با استقامت همراه گردد. امروز، پس از گذشت سال‌ها از جنگ ۳۳ روزه، مقاومت لبنان همچنان بخشی از تحولات مهم منطقه است و آرمان مقاومت، در عرصه‌های مختلف، امتداد تاریخی خود را نشان داده است. تحولات فلسطین و غزه نیز از جمله صحنه‌هایی است که استمرار این گفتمان را در برابر اشغال، تجاوز و بی‌عدالتی نشان می‌دهد.

در جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان نیز ملت ایران در برابر آزمونی سنگین قرار گرفت و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به ظرفیت‌های ملی و روحیه ایستادگی، از استقلال و تمامیت ارضی خود دفاع کرد. در این مقطع، همراهی و حمایت جریان‌ها و کشورهای همسو با مقاومت از ایران، جلوه‌ای دیگر از همبستگی و پیوند میان جبهه‌های مقاومت را آشکار ساخت و نشان داد که در لحظات دشوار، ملت‌ها و جریان‌های همسو می‌توانند در کنار یکدیگر بایستند.

این تداوم، مؤید آن است که مقاومت یک رخداد مقطعی یا محدود به یک جغرافیا نیست؛ بلکه گفتمانی است که بر استقلال، عزت، دفاع از سرزمین، حمایت از مظلومان و نفی سلطه و تجاوز استوار است.

در این مسیر، جمهوری اسلامی ایران نیز در چارچوب سیاست‌های اعلام‌شده خود، حمایت از مقاومت لبنان و دیگر جریان‌های مقاومت را استمرار بخشیده است؛ رویکردی که در مواضع و پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای نیز بر تداوم حمایت از حزب‌الله و جبهه مقاومت مورد تأکید قرار گرفته است.

روز مقاومت اسلامی، فرصت مغتنمی است برای پاسداشت شهدای مقاومت، تکریم رزمندگان و خانواده‌های شهدا و بازخوانی این حقیقت تاریخی که شهادت فرماندهان و پرچمداران مقاومت، پایان یک راه نیست؛ بلکه آزمونی برای تداوم و تعمیق آن راه است.

امروز، در برابر مقام والای شهیدان مقاومت و خانواده‌های صبور آنان ادای احترام می‌کنیم و بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری به نسل‌های آینده تأکید داریم.

جنگ ۳۳ روزه پایان یافت، اما پیام آن همچنان زنده است: هرگاه ایمان با استقامت، و اراده با وحدت همراه شود، هیچ قدرتی نمی‌تواند آینده یک ملت را برای همیشه به اراده خویش گره بزند. یاد و نام شهدای مقاومت و همه شهدای راه عزت و استقلال ملت‌ها گرامی باد.