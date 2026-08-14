امام جمعه دشتستان: وحدت و معیشت محورهای اقتدار ملی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح در خطبه‌های نماز جمعه برازجان با بیان اینکه ماه‌های محرم و صفر صرفاً ایام عزاداری و ابراز احساسات نیست، اظهار داشت: این دو ماه مدرسه‌ای بزرگ برای تربیت دینی، بصیرت اجتماعی، همبستگی مردمی و تجدید عهد با ولایت است و باید دستاوردهای این ایام در زندگی فردی و اجتماعی مردم استمرار یابد.

وی زنده نگه داشتن پیام نهضت عاشورا را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای محرم و صفر دانست و افزود: امام حسین(ع) به مؤمنان آموخت که در برابر تحریف دین، ظلم، فساد و ذلت سکوت نکنند و شعار «هیهات منا الذله» تنها متعلق به روز عاشورا نیست، بلکه باید به یک برنامه دائمی در زندگی تبدیل شود.

امام جمعه دشتستان تصریح کرد: عزاداری واقعی زمانی محقق می‌شود که انسان دروغ، ظلم، بی‌عدالتی، کم‌کاری و خیانت به مردم را از زندگی خود کنار بگذارد و محبت اهل‌بیت(ع) را از سطح احساس به معرفت، اطاعت و رفتار اجتماعی منتقل کند.

محرم و صفر؛ سرمایه اجتماعی و فرهنگ خدمت

مصلح، تقویت محبت اهل‌بیت(ع)، پیوند با امامت و افزایش سرمایه اجتماعی را از دیگر برکات این ایام عنوان کرد و گفت: حضور مردم با سنین، مشاغل و سلایق مختلف در هیئت‌ها و مجالس عزاداری نشان داد که پرچم سیدالشهدا(ع) می‌تواند محور وحدت و همدلی جامعه باشد.

وی با اشاره به نقش جوانان، بانوان، پیشکسوتان و کودکان در برنامه‌های محرم و صفر بیان کرد: مسجد، هیئت و پایگاه‌های فرهنگی نباید تنها در ایام خاص فعال باشند، بلکه باید در طول سال به کانون خدمت، تربیت و حل مسائل مردم تبدیل شوند.

امام جمعه دشتستان فرهنگ مواسات و خدمت را از دیگر دستاوردهای این ایام دانست و افزود: اطعام، نذورات، کمک به نیازمندان و خدمت‌رسانی به عزاداران جلوه‌هایی از ایثار و برادری اسلامی است که باید در طول سال استمرار داشته باشد.

مصلح تأکید کرد: همسایه نیازمند، جوان بیکار، خانواده گرفتار و بیمار بی‌پناه، میدان‌های دائمی خدمت حسینی هستند و نباید روحیه مواسات را به دهه محرم و اربعین محدود کنیم.

وی با اشاره به حضور گسترده نسل جوان در برنامه‌های مذهبی خاطرنشان کرد: جوانان در برگزاری مراسم، تولید محتوا، نظم هیئت‌ها و خدمت‌رسانی ظرفیت بزرگی از خود نشان دادند و وظیفه نسل بزرگ‌تر، اعتماد، آموزش، میدان دادن و حمایت از این سرمایه اجتماعی است.

فرهنگ عاشورا؛ منطق ایستادگی در برابر فشارها

امام جمعه دشتستان با بیان اینکه عاشورا منطق مقاومت و ایستادگی را به انسان می‌آموزد، گفت: پیروزی همیشه به معنای غلبه ظاهری نیست؛ گاهی پیروزی آن است که انسان حق را بشناسد، در کنار حق بایستد و هزینه آن را نیز بپردازد.

مصلح افزود: ملت‌هایی که فرهنگ شهادت، ایثار و مقاومت را حفظ کنند، در برابر تهدید، تحریم، فشار و جنگ روانی شکست نخواهند خورد.

وی همچنین ماه صفر و به‌ویژه اربعین حسینی را زمینه‌ای برای توجه بیشتر به فرهنگ انتظار دانست و اظهار کرد: منتظر واقعی کسی است که مطیع خدا و پیامبر باشد، حقوق مردم را رعایت کند، در برابر ظلم و فساد بی‌تفاوت نباشد و برای اصلاح خود و جامعه تلاش کند.

شهادت؛ قله زیبایی و سرنوشت اولیای الهی

امام جمعه دشتستان در بخش دیگری از خطبه‌های خود با اشاره به نزدیک شدن چهلمین روز شهادت «پیشوای شهید» اظهار داشت: باید با نگاه عارفانه امام خمینی(ره) و آموزه‌های دعای ندبه، مفهوم شهادت و جایگاه آن در مکتب اهل‌بیت(ع) را مورد توجه قرار دهیم.

وی با اشاره به تعبیر امام راحل مبنی بر اینکه «شهادت فخر اولیا بوده است» افزود: در دعای ندبه نیز خداوند به دلیل قضایی که برای اولیای خود رقم زده است مورد حمد قرار می‌گیرد و این نشان می‌دهد که نگاه توحیدی به حوادث، حتی سختی و شهادت را در چارچوب حکمت الهی معنا می‌کند.

مصلح گفت: انسان مؤمن نباید حمد و سپاس خداوند را تنها به دوران آسایش محدود کند، بلکه باید در سختی‌ها نیز به تقدیر الهی و نظام احسن اعتماد داشته باشد؛ همان نگاهی که حضرت زینب(س) در اوج مصائب با جمله «ما رأیت إلا جمیلاً» به نمایش گذاشت.

وی بلا را برای مؤمنان زمینه امتحان و برای اولیای الهی مایه کرامت دانست و افزود: شهادت اولیای خدا نشان‌دهنده شکست نیست، بلکه می‌تواند زمینه تعالی روح، رهایی از تعلقات دنیوی و پیوند امید با واقعیت باشد.

حرم رضوی؛ میعادگاه تجدید عهد با راه شهیدان

امام جمعه دشتستان با اشاره به جایگاه حرم مطهر امام رضا(ع) و اشعار منسوب به دعبل خزاعی بیان کرد: مرقد مطهر امام رضا(ع) امروز علاوه بر جایگاه زیارت، نمادی برای تجدید عهد با مسیر اهل‌بیت(ع)، سیدالشهدا(ع) و راه عزت و مقاومت است.

وی افزود: در آستانه چهلمین روز شهادت پیشوای شهید، در کنار مضجع نورانی امام رضا(ع) بر ادامه راه شهیدان، نترسیدن از سختی‌ها و ایستادگی در برابر هیمنه پوشالی دشمن تأکید می‌کنیم.

مصلح گفت: عهد ما این است که مکتب شهیدان و مسیر ترسیم‌شده با خون آنان را حفظ کنیم و در برابر سختی‌ها عقب‌نشینی نکنیم.

وحدت و معیشت؛ محورهای اقتدار ملی

امام جمعه دشتستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار داشت: جامعه در یک پیچ تاریخی قرار دارد و برای عبور از این مرحله باید بر مجموعه‌ای از مؤلفه‌های راهبردی از جمله وحدت ملی، دیپلماسی عزتمند، حل مشکلات معیشتی، حضور مردم و هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی تمرکز کرد.

وی وحدت ملی و انسجام اجتماعی را از ارکان اقتدار کشور دانست و افزود: هر اقدامی که موجب ایجاد بدبینی، اختلاف و تفرقه در جامعه شود، در عمل به نفع دشمن خواهد بود.

مصلح با تأکید بر ضرورت دیپلماسی عزتمند تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران جنگ‌طلب نیست، اما از حقوق ملت و جبهه مقاومت عقب‌نشینی نمی‌کند و مذاکره نباید به معنای پذیرش خواسته‌های دشمن تلقی شود.

وی حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم را یک وظیفه جهادی و دفاعی دانست و گفت: مسئولان باید مشکلات مردم را در میدان و میان جامعه لمس کنند و برای رفع آن اقدام عملی داشته باشند.

هوشیاری در برابر جنگ ترکیبی و تقویت اقتدار دفاعی

امام جمعه دشتستان با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه‌های مختلف اظهار داشت: قدرت واقعی کشور در حضور میدانی مردم است و گشایش‌های دیپلماتیک نباید موجب کاهش حضور مطالبه‌گرانه و مسئولانه مردم شود.

وی جنگ ترکیبی را یکی از عرصه‌های مهم رویارویی با دشمن دانست و افزود: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد تردید و یأس، افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد و در چنین شرایطی باید از ذهن و گوش جامعه در برابر رسانه‌های مسموم مراقبت کرد.

مصلح همچنین با اشاره به تحولات اخیر در حوزه فرماندهی نظامی گفت: تغییرات و احکام اخیر فرماندهی کل قوا را باید در چارچوب تقویت ساختار دفاعی و افزایش هماهنگی و کارآمدی نظامی کشور ارزیابی کرد.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی باید ضمن پیگیری حقوق ملت از مسیرهای سیاسی و دیپلماتیک، از ظرفیت دفاعی و نظامی خود برای ایجاد بازدارندگی و پاسخ به هرگونه تهدید استفاده کند.

امام جمعه دشتستان در پایان خاطرنشان کرد: راهبرد کلان کشور، قوی شدن در داخل با تکیه بر وحدت، حل مشکلات اقتصادی و حضور مردم و همزمان برخورداری از قدرت بازدارنده در برابر دشمنان است؛ مسیری که به گفته وی با فرهنگ عاشورا و منطق عزت و مقاومت پیوند دارد.