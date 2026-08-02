واحدهای تولیدی اردبیل مکلف به تأمین ۵ درصد برق از انرژی تجدیدپذیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در نشست کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی استان با اشاره به اقدامات انجامشده در بخش دولتی اظهار کرد: تاکنون در ۷۰ ساختمان اداری استان پنلهای خورشیدی نصب شده و این روند با هدف مدیریت مصرف انرژی و کاهش وابستگی به شبکه برق ادامه خواهد یافت.
وی با بیان اینکه در شهرک تخصصی انرژی استان اردبیل ظرفیت تولید ۲۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر ایجاد شده است، افزود: ایجاد دفتر انرژی خورشیدی در ادارهکل صنعت، معدن و تجارت و همچنین ترغیب واحدهای تولیدی به احداث نیروگاههای خورشیدی، از ضرورتهای توسعه این بخش است.
استاندار اردبیل احداث نیروگاههای خورشیدی را راهکاری مؤثر برای جلوگیری از ناترازی انرژی عنوان کرد و گفت: علاوه بر بخش صنعت، واحدهای بزرگ تولیدی و بخش کشاورزی نیز باید در مسیر ایجاد این نیروگاهها گام بردارند.
امامی یگانه با اشاره به حمایتهای دولت در این زمینه تصریح کرد: دولت از طریق ارائه تسهیلات، تسریع در صدور مجوزها و پشتیبانیهای فنی، از صنایع برای توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر حمایت میکند.
وی ادامه داد: استفاده از روشهای هیبریدی در احداث نیروگاهها، بهگونهای که بخشی از برق تولیدی برای مصرف خود واحد صنعتی و مازاد آن به شبکه سراسری تزریق شود، مورد تأکید است.
استاندار اردبیل همچنین با اشاره به برنامهریزی برای آغاز عملیات اجرایی ۶۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی توسط کارخانههای استان، گفت: ایجاد فهم مشترک میان صاحبان صنایع نسبت به ضرورت سرمایهگذاری در احداث نیروگاههای خورشیدی، لازمه تحقق اهداف استان در حوزه مدیریت انرژی و تأمین برق پایدار است.
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