خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها - بابک آدیگوزلی: شهرستان پارس‌آباد مغان در شمالی‌ترین نقطه استان اردبیل و در مرز ایران و جمهوری آذربایجان قرار گرفته است. این شهرستان در حدود ۶۰ کیلومتر مرز آبی و ۲۵ کیلومتر مرز زمینی با کشور جمهوری آذربایجان دارد.

پارس‌آباد به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، دروازه ورود به دشت حاصلخیز مغان محسوب می‌شود که قطب کشاورزی و دامپروری استان اردبیل به شمار می‌رود. این منطقه نقش مهمی در تأمین امنیت غذایی استان و حتی کشور ایفا می‌کند و وجود صنایع تبدیلی و سردخانه‌های متعدد در این شهرستان، وابستگی شدید به برق پایدار را دوچندان ساخته است.

در حالی که استان اردبیل به عنوان یکی از مناطق سردسیری کشور شناخته می‌شود، شهرستان پارس‌آباد با دمای بالا در روزهای تابستان شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند. در همین روزهای گرم، قطعی مکرر برق به یکی از دغدغه‌های جدی شهروندان و کسبه تبدیل شده است.

دمای هوا در پارس‌آباد طی هفته‌های اخیر به بیش از ۴۳ درجه سانتی‌گراد رسیده است که این گرای شدید، فعالیت‌های روزمره شهروندان را با مشکل مواجه کرده و استفاده از وسایل سرمایشی را به یک ضرورت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی، قطع برق نه‌تنها آسایش مردم را مختل می‌کند، بلکه سلامت آنان را نیز به خطر می‌اندازد، به‌ویژه اینکه گروه‌های حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران در گرمای سوزان با خطرات جدی تهدید می‌شوند.

بر اساس گزارش‌ها، در هفته گذشته برق این شهرستان دو نوبت در ساعات اوج مصرف قطع شده است، این قطعی در ساعات شلوغی بازار اتفاق افتاده و باعث اختلال در فعالیت‌های اقتصادی شده است.

بسیاری از واحدهای صنفی که از دستگاه‌های پوز و سیستم‌های اتصال به اینترنت برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده می‌کنند، در زمان قطع برق قادر به ارائه خدمات نیستند و این موضوع ضربه سنگینی بر پیکر اقتصاد محلی وارد می‌آورد.

یکی از کسبه بازار پارس‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: انتظار داریم برنامه‌ریزی دقیقی برای تأمین برق در فصل تابستان وجود داشته باشند. قطع برق در گرمای بالای ۴۰ درجه و آن هم وسط ساعات کاری بازار قابل قبول نیست.

کسبه دیگری از بازاریان پارس‌آباد با گلایه از ناترازی در تأمین برق گفت: در حالی که با اجاره‌های بالا، هزینه‌های سنگین مواجه هستیم، قطعی برق آن هم در ساعات اوج مشتری، خسارت اقتصادی برایمان داشته است.

بازاریان تأکید دارند که اتاق اصناف و فرمانداری باید با هماهنگی شرکت توزیع برق، زمان‌بندی دقیقی برای قطعی‌ها ارائه دهند تا کسبه بتوانند برنامه‌ریزی لازم را برای ساعات بدون برق داشته باشند.

پست برق آغدام؛ پایان محدودیت تأمین برق در پارس‌آباد

علی لطفی فرماندار شهرستان پارس‌آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: برق شهرستان پارس‌آباد تاکنون از طریق دو پست برق مغان با ظرفیت ۱۰۰ مگاوات و اجیرلو با ظرفیت ۴۰ مگاوات تأمین می‌شد، اما در فصل گرما این میزان پاسخگوی افزایش مصرف نبود.

وی افزود: برای رفع این مشکل، پست برق آغدام با اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است و با راه‌اندازی این پست، مشکل تأمین برق شهرستان پارس‌آباد برطرف شده و نگرانی از بابت تأمین برق در ایام اوج مصرف وجود نخواهد داشت.

فرماندار پارس‌آباد با اشاره به اینکه این پست جدید ظرفیت انتقال ۱۳۲ مگاوات برق را به شبکه شهرستان اضافه کرده است، گفت: با بهره‌برداری کامل از این پروژه، دیگر شاهد قطعی‌های مکرر برق در منطقه نخواهیم بود و این اقدام گامی بزرگ در جهت توسعه پایدار و رونق اقتصادی شهرستان به شمار می‌رود.

وی از همه شهروندان خواست تا در روزهای باقی‌مانده از تابستان، با مدیریت مصرف، صنعت برق را همراهی کنند تا شبکه دچار تنش نشود.

مدیریت مصرف، راهکار عبور از روزهای گرم و پیک مصرف برق

شهرام ساعدی مدیر اداره برق شهرستان پارس‌آباد تصریح کرد: کمبود تولید، مدیریت بار و افزایش مصرف از جمله عوامل ایجاد محدودیت‌های مقطعی در شبکه برق است.

وی با بیان اینکه مصرف برق در پارس‌آباد در پیک تابستان نسبت به فصول دیگر سال بیش از سه برابر افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: بیشترین افزایش مصرف مربوط به وسایل سرمایشی مانند کولرهای آبی و گازی است که همزمان با گرمای هوا روشن می‌شوند.

مدیر اداره برق شهرستان پارس‌آباد با اشاره به اینکه مردم با مدیریت مصرف برق و رعایت الگوی مصرف، صنعت برق را در عبور از روزهای گرم تابستان همراهی کنند، تأکید کرد: کاهش مصرف در ساعات اوج بار (۱۲ تا ۱۶ و ۲۰ تا ۲۳) می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از اعمال محدودیت‌های احتمالی و پایداری شبکه برق داشته باشد.

ساعدی از شهروندان خواست تا دمای کولرهای گازی را روی ۲۴ درجه تنظیم کرده، و وسایل پرمصرف مانند اتو، ماشین لباسشویی و جاروبرقی را به ساعات غیرپیک موکول کنند.

وی همچنین گفت: شرکت توزیع برق به صورت شبانه‌روزی وضعیت شبکه را پایش می‌کند و هرگونه قطعی اضطراری با اولویت رفع سریع عیب پیگیری می‌شود.

گرمای دشت مغان و مطالبه تعرفه گرمسیری برق

برخلاف تصور عمومی از آب‌وهوای خنک استان اردبیل، شمال این استان به ویژه شهرستان پارس‌آباد مغان در فصل تابستان شرایط متفاوتی دارد و استقرار هوای گرم در دشت مغان، دمای هوا را در برخی روزها به بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد می‌رساند؛ موضوعی که اهمیت تأمین برق گایدار برای شهروندان و کسبه این منطقه را دوچندان کرده است.

دشت مغان به دلیل ارتفاع کم و همجواری با مناطق گرمسیری جمهوری آذربایجان، دارای اقلیمی نیمه‌گرمسیری است که با سایر نقاط استان اردبیل تفاوت فاحشی دارد. این تفاوت اقلیمی سبب شده که مدت زمان استفاده از وسایل سرمایشی در پارس‌آباد به مراتب بیشتر از شهرهای دیگر استان باشد و به تبع آن، هزینه‌های برق مصرفی خانوارها و اصناف به طور قابل توجهی افزایش یابد.

یکی دیگر از مطالبات شهروندان پارس‌آباد مغان، بازنگری در تعرفه برق و قرار گرفتن این شهرستان در ردیف مناطق گرمسیری است. مردم این منطقه معتقدند با توجه به دمای بالای هوا در فصل تابستان و شرایط اقلیمی متفاوت شمال استان اردبیل، هزینه مصرف برق باید متناسب با شرایط آب‌وهوایی منطقه محاسبه شود.