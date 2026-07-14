بهره برداری از۱۷مگاوات انرژی خورشیدی در شهرستان اردبیل طی یک ماه آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری با اشاره به روند اجرای طرحهای در دست اقدام اظهار کرد: ۱۷ مگاوات انرژی خورشیدی طی یک ماه آینده به بهرهبرداری میرسد، ۲۵ مگاوات دیگر نیز عملیات اجرایی آن آغاز شده و در زمان مقرر وارد مدار خواهد شد،
وی افزود : همچنین ۵۳ مگاوات دیگر در مرحله تأمین زمین قرار دارد و بهزودی عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
فرماندار اردبیل گفت: دو شرکت خصوصی سرمایهگذاری نیز برای اجرای طرحهای جدید اعلام آمادگی کردهاند و در حال تأمین زمین و زیرساختهای لازم هستند.
فرماندار اردبیل با تأکید بر اهمیت حمایت از سرمایهگذاران و متقاضیان افزود: پیگیری درخواستها و تسهیل امور مربوط به سرمایهگذاری در حوزه انرژی خورشیدی با جدیت دنبال میشود تا روند اجرای طرحها با سرعت بیشتری پیش برود.
وی همچنین با اشاره به ضرورت مدیریت مصرف و پایداری خدمات عمومی اظهار کرد: برای جلوگیری از خاموشی در بیمارستانها، مراکز انتقال خون و واحدهای درمانی تمهیدات لازم پیشبینی شده است
قلندری تصریح کرد: مدیریت مصرف برق در کارخانههای آرد و برخی واحدهای تولیدی نیز بهگونهای انجام میشود که اختلالی در روند فعالیت آنها ایجاد نشود، ضمن اینکه مراکز درمانی و مطبها نیز تحت مدیریت قرار میگیرند تا خدماترسانی به مردم با مشکل مواجه نشود.
فرماندار اردبیل خاطرنشان کرد: در صورت ابلاغ تکلیف از سوی وزارت نیرو، خاموشیها با مدیریت و برنامهریزی دقیق اجرا خواهد شد و شهروندان نیز میتوانند از طریق سامانه «برق من» از زمان خاموشیها مطلع شوند.
نظر شما