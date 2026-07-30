به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه روز پنجشنبه در نشست مدیریت مصرف سوخت و انرژی استان که با حضور فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: مدیران دستگاههای اجرایی براساس شرایط موجود کشور برنامهریزی کنند و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهند.
وی با بیان اینکه برای کنترل و مدیریت شرایط خاص کشور طبق برنامه عمل کنیم، افزود: از ابتدا شعار اصلی دولت بهینه مصرف کردن انرژی بوده و باید بر این اساس در همه منابع اعم از برق، سوخت و آب شرب حداقل ۱۵درصد مصرف خود را کاهش دهیم.
استاندار اردبیل تاکید کرد: اجرای طرح مصرف بهینه از دستگاههای اجرایی، بانکها و ادارات شروع شود و خانوادهها، حوزه صنعت و کشاورزی نیز با توجه به وضعیت موجود، برای مصرف خود برنامهریزی کنند.
امامی یگانه بیان کرد: با رعایت مصرف برق در معابر شهری، دستگاههای اجرایی، بانکها و حوزههای دیگر، مصرف انرژی در بخشهای تولید و خانگی به حد تعادل میرسد و با فرهنگسازی و رعایت حال همدیگر از این شرایط عبور خواهیم کرد.
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