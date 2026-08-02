به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته بهرهوری ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان لرستان با هدف بررسی راهکارهای ارتقای بهرهوری، بهبود فرآیندهای اجرایی و مدیریت بهینه منابع، با حضور مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان، نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان، اعضای شورای معاونان و رؤسای ادارات ستادی عصر یکشنبه برگزار شد.
در این نشست، مهمترین شاخصهای بهرهوری، چالشهای موجود در حوزه اجرای مأموریتهای راهداری و حملونقل و راهکارهای افزایش کارآمدی مجموعه مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان در این جلسه با اشاره به جایگاه بهرهوری در تحقق اهداف سازمانی، اظهار کرد: بهرهوری یکی از مهمترین مؤلفههای توسعه سازمانی و ارائه خدمات مطلوب به مردم است و بدون مدیریت صحیح منابع و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود، دستیابی به اهداف تعیینشده امکانپذیر نخواهد بود.
عارف امرایی افزود: ضروری است تمامی بخشهای مجموعه با رویکردی مسئلهمحور، گلوگاههای اجرایی و موانع موجود را شناسایی کرده و با ارائه راهکارهای عملیاتی، زمینه افزایش کارآمدی و اثربخشی فعالیتها را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه ارتقای بهرهوری تنها به معنای کاهش هزینهها نیست، تصریح کرد: بهرهوری زمانی محقق میشود که با استفاده صحیح از امکانات، نیروی انسانی، تجهیزات و اعتبارات، کیفیت خدمات نیز به شکل محسوسی ارتقا یابد و رضایتمندی مردم افزایش پیدا کند.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای لرستان ادامه داد: افزایش بهرهوری در این مجموعه، علاوه بر بهبود کیفیت خدماترسانی به کاربران جادهای، نقش مهمی در مدیریت بهتر اعتبارات، اجرای دقیقتر پروژههای عمرانی، نگهداری راهها و توسعه زیرساختهای حملونقل استان خواهد داشت.
وی همچنین بر ضرورت مشارکت همه واحدهای اجرایی در اجرای برنامههای بهرهوری تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف این حوزه نیازمند همکاری، همافزایی و ارائه پیشنهادهای کارشناسی از سوی تمامی بخشهای مجموعه است تا بتوان از ظرفیتهای موجود بیشترین بهره را برد.
تأکید بر همافزایی برای تحقق برنامههای بهرهوری
در ادامه این نشست، نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی استان لرستان، با تشریح شاخصهای ارزیابی بهرهوری در دستگاههای اجرایی، بر اهمیت برنامهریزی دقیق، پایش مستمر عملکرد و تدوین برنامههای عملیاتی متناسب با شاخصهای ملی تأکید کرد.
نامداریان اظهار داشت: ارتقای بهرهوری در دستگاههای اجرایی مستلزم تعامل مستمر میان مجموعههای اجرایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی است و این همکاری میتواند زمینه تحقق اهداف توسعهای و افزایش کارآمدی نظام اداری را فراهم کند.
نماینده سازمان مدیریت و برنامهریزی لرستان افزود: استفاده از شاخصهای علمی در ارزیابی عملکرد، شناسایی نقاط قوت و ضعف و تدوین برنامههای اصلاحی، از مهمترین الزامات دستیابی به بهرهوری پایدار در دستگاههای اجرایی به شمار میرود.
بررسی راهکارهای بهبود عملکرد
در ادامه جلسه، اعضای شورای معاونان و رؤسای ادارات ستادی نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره راهکارهای افزایش بهرهوری، بهبود فرآیندهای اجرایی، مدیریت بهینه منابع، ارتقای کیفیت خدمات و استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای موجود مطرح کردند.
در پایان این نشست، بر استمرار برگزاری جلسات کمیته بهرهوری، تدوین برنامههای عملیاتی، پایش مستمر شاخصهای عملکرد و اجرای راهکارهای مصوب با هدف ارتقای بهرهوری، بهبود خدماترسانی و استفاده بهینه از منابع و اعتبارات تأکید شد.
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