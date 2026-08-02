به گزارش خبرگزاری مهر، نرگس مرادخانی در یازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان، افزود: افزایش قیمت برخی کالاها لزوماً به معنای افزایش تخلفات نیست و باید با تحلیلهای دقیق اقتصادی، عوامل مؤثر بر تغییرات قیمتی شناسایی شود.
وی با اشاره به اهمیت ارائه منسجم و مستند گزارشهای نظارتی، اظهار داشت: گزارش اقدامات و نتایج بازرسیها باید به صورت دقیق، مستند و در قالبهای مناسب ارائه شود تا امکان ارزیابی بهتر عملکرد دستگاهها و تصمیمگیری مؤثر در کارگروه فراهم شود.
مرادخانی با تأکید بر ضرورت پیگیری موضوعات مطرحشده در جلسات پیشین، افزود: موضوعات مرتبط با تامین آرد، مقابله با قاچاق کالا و بررسی اقدامات انجامشده در حوزه احتکار باید به صورت جدی پیگیری و نتایج اقدامات دستگاههای مسئول در جلسه آینده ارائه شود.
معاون استاندار با بیان اینکه بررسی افزایش قیمتها نیازمند تحلیلهای دقیق اقتصادی است، گفت: در جلسات تخصصی با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی و اداره کل امور اقتصادی و دارایی، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت برخی اقلام در استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا منشأ تغییرات قیمتی و آثار آن بر شاخصهای اقتصادی استان بهصورت علمی و مستند تحلیل شود.
مرادخانی تاکید کرد: افزایش قیمت برخی کالاها و تغییرات شاخص قیمت لزوما به معنای افزایش تخلفات در بازار نیست، چراکه شاخص قیمت بر اساس مجموعهای از کالاها و خدمات و با روشهای استاندارد محاسبه میشود و ممکن است افزایش قیمت برخی اقلام با سهم بالاتر در سبد هزینه خانوار بر شاخص عمومی قیمتها اثرگذاری بیشتری داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت مقابله با قاچاق محصولات دخانی، خاطرنشان کرد: قاچاق سیگار علاوه بر پیامدهای بهداشتی، آثار و هزینههای اقتصادی قابل توجهی برای استان و کشور به همراه دارد و مقابله با این پدیده میتواند زمینه توسعه فعالیت واحدهای تولیدی و افزایش اشتغال را فراهم کند.
مرادخانی از دستگاههای مسئول خواست گزارش اقدامات نظارتی، بازرسیها و تخلفات شناساییشده در حوزه کالاهای دخانی را در جلسه تخصصی پیشرو ارائه کنند.
وی، موضوع عرضه مرغ گرم در فروشگاههای زنجیرهای، اظهار داشت: با توجه به شرایط بازار و ضرورت مدیریت عرضه، مقرر شد عرضه این محصول با تأیید و نظارت روزانه سازمان جهاد کشاورزی انجام شود تا ضمن تأمین نیاز مصرفکنندگان از بروز اختلال در بازار جلوگیری شود.
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