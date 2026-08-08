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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۴

کشف بیش از ۳ تن آرد قاچاق در انبار متروکه و متخلف مشگین‌شهر

کشف بیش از ۳ تن آرد قاچاق در انبار متروکه و متخلف مشگین‌شهر

مشگین شهر _فرماندار مشگین شهر از کشف بیش از ۳ تن آرد یارانه‌ای در دو عملیات جداگانه خبر داد.

مهدی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی ابلاغ دستورالعمل جدید آرد و نان توسط قرارگاه اقتصادی استان و تشدید بازرسی‌ها، اکیپ بازرسی کارگروه آرد و نان با همکاری پلیس آگاهی شهرستان موفق به کشف یک انبار بزرگ آرد قاچاق در حاشیه شهر شدند.

وی افزود: در این انبار متروکه، بیش از ۲ تن آرد نوع ۲ و نوع ۶ دپو شده بود که متخلفان قصد داشتند با تعویض کیسه و تغییر برچسب، آن را به عنوان آرد نوع ۶ به بازار عرضه کنند. این محموله قاچاق توقیف و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

بخشی ادامه داد:در عملیاتی دیگر، بازرسان کارگروه آرد و نان طی بازدید از تعدادی نانوایی، موفق به کشف بیش از ۱ تن آرد خارج از شبکه توزیع شدند. این مقدار آرد که به صورت غیرمجاز در واحدهای نانوایی نگهداری می‌شد، بلافاصله ضبط و پرونده متخلفان برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

فرماندار مشگین شهر در این خصوص با ابراز نارضایتی از عملکرد برخی نانوایی‌ها، تأکید کرد:نظارت بر توزیع آرد یارانه‌ای با جدیت تمام ادامه دارد و با متخلفانی که نظم شبکه توزیع را بر هم می‌زنند، قاطعانه برخورد خواهد شد.

وی هشدار داد: واحدهای متخلف نه تنها با کسر سهمیه آرد مواجه خواهند شد، بلکه در صورت تکرار تخلف، امتیاز آنها لغو و پروانه کسبشان باطل خواهد شد.

رئیس کارگروه آرد و نان شهرستان نیز با اشاره به تشدید بازرسی‌ها در روزهای آینده، از شهروندان خواست هرگونه تخلف در زمینه کیفیت، کمیت و قیمت نان را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت به تخلفات رسیدگی شود.

کد مطلب 6910746

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