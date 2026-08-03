کاپوتاژ ۱۰۰ اتوبوس اربعین از مرز خسروی برای نخستین بار اجرا شد

احمد جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال برای نخستین بار طرح کاپوتاژ اتوبوسهای حامل زائران اربعین در مرز بینالمللی خسروی به اجرا درآمد که بر اساس آن، ۱۰۰ دستگاه اتوبوس از استانهای مختلف کشور به صورت تردد یکسره، زائران را بدون نیاز به تعویض وسیله نقلیه تا شهرهای زیارتی عراق منتقل کردند.
وی با اشاره به استقبال زائران از این طرح افزود: در قالب این برنامه، حدود ۲ هزار و ۴۰۰ نفر از زائران از طریق ناوگان کاپوتاژ شده راهی عتبات عالیات شدند که این اقدام نقش مؤثری در تسهیل سفر، کاهش زمان انتظار و افزایش رضایتمندی زائران داشت.
مدیرکل دفتر فنی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور ادامه داد: برنامهریزیها برای استفاده از این ظرفیت در موج بازگشت زائران نیز آغاز شده و در صورت نهایی شدن هماهنگیها، ۵۰ دستگاه اتوبوس به صورت مستقیم زائران را از کربلای معلی به تهران منتقل خواهند کرد.
جمشیدی همچنین با اشاره به اقدامات انجام شده برای ارتقای ایمنی سفرهای اربعین گفت: به منظور کاهش خستگی رانندگان و پیشگیری از وقوع سوانح رانندگی، در مسیرهای بازگشت زائران ایستگاههای خوابزدایی و توقف کوتاه پیشبینی شده تا رانندگان و مسافران بتوانند استراحت لازم را داشته باشند.
وی تأکید کرد: اجرای این برنامهها در کنار مدیریت تردد و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، موجب روانتر شدن ترافیک و کاهش حوادث جادهای در محورهای منتهی به مرز خسروی شده است.
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