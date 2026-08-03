کلید چهارخطه‌ «کوهدشت- ایلام» زده شد؛ اجماع نمایندگان لرستان و ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، مراد ناصری فرماندار کوهدشت، علی امامی‌راد نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان لرستان، سارا فلاحی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی، آیت قیصربیگی فرماندار هلیلان، معاون برنامه‌ریزی فرمانداری، بخشدار درب گنبد و جمعی از مسئولان و خادمان مواکب اربعین، از محور مواصلاتی کوهدشت–پل سیمره و مواکب مستقر در این منطقه بازدید کردند.

در این بازدید، مسئولان ضمن بررسی وضعیت خدمات‌رسانی به زائران اربعین، بر ضرورت ارتقای زیرساخت‌های جاده‌ای این محور که به «جاده کربلا» شهرت یافته است، تأکید کردند.

چهارخطه‌سازی جاده کربلا؛ مطالبه مشترک لرستان و ایلام

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی امروز در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت این محور در ایام اربعین، به رسانه‌ها اظهار داشت: امروز علاوه بر بازدید از یکی از مواکب اصلی و پرتردد مسیر اربعین، برای آغاز یک اقدام زیربنایی و عام‌المنفعه نیز در این منطقه حضور پیدا کرده‌ایم؛ اقدامی که منافع آن هم برای مردم لرستان و هم برای مردم ایلام خواهد بود.

سارا فلاحی با بیان اینکه محور کوهدشت–ایلام یکی از مسیرهای مهم اما کمتر مورد توجه زائران اربعین است، افزود: با وجود اینکه جمعیت قابل توجهی از زائران از این مسیر تردد می‌کنند، این محور تاکنون آن‌گونه که شایسته بوده مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: هدف ما این است که این مسیر به عنوان «جاده حرم تا حرم» توسعه پیدا کند و با چهارخطه شدن، شرایط ایمن‌تر و مناسب‌تری برای تردد زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و همچنین مردم منطقه فراهم شود.

توسعه محور، گامی برای امنیت و رفاه مردم دو استان

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان استان‌های لرستان و ایلام، تصریح کرد: هر اندازه بتوانیم منافع مشترک دو استان را با نگاه عقلانی، برنامه‌ریزی راهبردی و همکاری مشترک دنبال کنیم، مردم هر دو استان از امنیت، رفاه و توسعه بیشتری برخوردار خواهند شد.

فلاحی از برگزاری نشست مشترک با وزیر راه و شهرسازی خبر داد و گفت: در آینده نزدیک جلسه‌ای با حضور وزیر راه و شهرسازی، معاونان این وزارتخانه، استانداران و نمایندگان دو استان برگزار خواهد شد تا روند اجرای این پروژه با سرعت بیشتری دنبال شود.

۴۰ کیلومتر از محور کوهدشت–پل سیمره چهارخطه می‌شود

رئیس مجمع نمایندگان لرستان نیز در حاشیه این بازدید با اشاره به وضعیت نامناسب محور کوهدشت–پل سیمره به رسانه‌ها اظهار داشت: در مسیر بازدید امروز، از نزدیک مشکلات این جاده را مشاهده کردیم و به خوبی مشخص است که این محور نیازمند یک اقدام اساسی و ماندگار است.

علی امامی‌راد افزود: خبر خوش این است که در قالب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات چهارخطه‌سازی ۴۰ کیلومتر از مسیر کوهدشت تا پل سیمره در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: این پروژه با همکاری نمایندگان دو استان، استانداران لرستان و ایلام و همچنین حمایت وزارت راه و شهرسازی و معاونان این وزارتخانه، به‌ویژه با همراهی آقای بازوند معاون وزیر، پیگیری خواهد شد.

«جاده حرم تا حرم» به محور راهبردی غرب کشور تبدیل می‌شود

نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس با اشاره به ظرفیت این مسیر برای توسعه ارتباطات منطقه‌ای گفت: امیدواریم با اجرای این پروژه، محور کوهدشت–ایلام به یکی از مسیرهای اصلی تردد زائران عتبات عالیات تبدیل شود و بتواند علاوه بر افزایش ایمنی سفرهای اربعین، نقش مؤثری در توسعه اقتصادی، گردشگری و حمل‌ونقل میان دو استان ایفا کند.

امامی‌راد خاطرنشان کرد: هدف نهایی این است که این محور به عنوان مسیر «حرم تا حرم» به یکی از کریدورهای مهم غرب کشور تبدیل شود و مردم لرستان، ایلام و زائران اربعین از مزایای آن بهره‌مند شوند.