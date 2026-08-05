خبرگزاری مهر- گروه استانها، مهین نورافروز: حرکت کند گردشگری در استان گلستان و مصوبههای در پستو مانده و به اجرا درنیامده در طول ۲۸ سال استقلال گلستان از مازندران، موجب شده تا بسیاری از فرصتهای سرمایهگذاری خارج از استان به دلیل کمکاری و یا ایجاد مانع بر سر راه سرمایهگذاران از گلستان خارج و در استانهای همجوار جا خوش کنند.
گلستان به رغم داشتن فرصتها وظرفیتهای بسیار عالی در بخش گردشگری اما همچنان نتوانسته درآمد زایی بالایی از این صنعت کسب کند و بیشتر به عنوان یک استان عبوری شناخته میشود.
از سوی دیگر مصوبات در پستو مانده از جمله اجرای طرح گردشگری جزیره آشوراده، اسکله بندر ترکمن، کمبود هتل و اقامتگاه و روندکند اجرای برخی سازهها، فقدان ایرلاین برای سفرهای خارجی، ضعف در زیر ساختهای حمل و نقل و برخی پروژه های بلاتکلیف مانده که نیمه کاره رها شدهاند فقط بخشی از مصوباتی است که اگر اجرایی میشدند امروز گلستان را از فقر اقتصادی و کمبود اشتغال در امان نگه میداشت.
جزیرهای عمل کردن دستگاههای اجرائی و موانع اداری برای سرمایهگذاری نیز چالش دیگری بر سر راه توسعه صنعت گردشگری است که موجب فرار سرمایهگذاران از گلستان به استانهای همجوار شده است.
اگر چه در دولت سیزدهم و چهاردهم تلاشها برای توسعه این صنعت و جذب گردشگر در استان افزایش چشمگیری داشته، اما تا کنون مدیران گلستانی در ارائه برنامهای مدون حتی برای اجرای مصوبات قبلی موفق عمل نکردهاند.
گردشگری گلستان عملگرایی میخواهد نه جلسات توجیهی
دبیر شورای انجمنهای حرفهای گردشگری گلستان با بیان اینکه صنعت گردگشری گلستان وضعیت به مراتب ضعیفتر از دیگر استانها دارد، اظهار کرد: متاسفانه گلستان پس از استقلال از مازندران نتوانست از ظرفیتهای طبیعی در راستای سرمایهگذاری در توسعه صنعت گردشگری بهرهمند شود.
حمید نیکزاد افزود: جلسات متعدد مدیران استانی نیز تا کنون به عملگرایی در این حوزه ختم نشده است و گلستان بسیاری از فرصتهای سرمایهگذاری را از دست داده است.
به گفته وی نخستین صنعتی که در شرایط فعلی بعد از سیل سال ۹۸ گلستان و کرونا آسیب جدی دیده، گردشگری است و فعالان این صنعت نیز همچنان لنگ لنگان در این مسیر حرکت میکنند و منفعتی از این فعالیت ندارند.
نیکزاد بیان کرد: اگر گردشگر نتواند با اطمینان برای سفر خود برنامهریزی کند، حتی بهترین ظرفیتهای گردشگری نیز بدون استفاده خواهد ماند. از اینرو، علاوه بر توسعه زیرساختهای حملونقل، لازم است راهکارهای کوتاهمدت و عملیاتی برای تقویت حملونقل جادهای، ریلی و مخصوصا هوایی و تسهیل دسترسی گردشگران به استان در دستور کار قرار گیرد.
گردشگری گلستان نیازمند همراهی است
مدیر یک شرکت سرمایهگذاری در ساخت و ساز با اشاره به اینکه بسیاری از فرصتهای سرمایهگذاری گلستان به دلیل سهلانگاری مدیران از بین رفته است، اظهار کرد: متاسفانه گلستان به دلیل فقدان ایرلاین خارجی امکان ورود مسافر خارجی را برخلاف استانهای همجوار ندارد و تلاشهای برخی سرمایهگذاران برای راهاندازی ایرلاین خارجی تا کنون بینیتجه مانده است.
علی تجری افزود: گردشگری بعد از کشاوری و دامپروری سومین صنعت درآمدزا برای گلستانیها محسوب میشود که طی این سالها مردم از آن بی بهره بودهاند و این در حالی است که چنانچه استانهای همجوار اسکله بندرترکمن و بازارچه مرزی اینچه برون را داشتند، قطعا مسیر را برای سرمایهگذاری و جذب گردشگر فراهم و بالاترین درآمد را از این دو فرصت کسب میکردند.
وی افزود: در حال حاضر مردم به دلیل افزایش هزینه سفرها دیگر توانایی سفرهای خارجی را ندارند و اگر مصوبات گذشته در حوزه توسعه گردشگری پیگیری و اجرا میشد امروز گلستان بالاترین جذب مسافر و گردشگر را داشت.
تجری گفت: وجود چند پروژه نیمهکاره هتل ۵ ستاره در استان نشان از عدم حمایت و همراهی از سرمایهگذاران دارد که اگر به اتمام میرسید ماندگاری مسافر بیشتری را در استان شاهد بودیم.
سرمایهگذاری گردشگری بدون زیر ساخت امکان پذر نیست
مدیر یکی از مزارع گردشگری گلستان نیز با بیان اینکه سرمایهگذاری نیازمند زیر ساخت است، گفت: کم کاری دستگاههای اجرائی برای اجرای زیر ساختها یکی از مهمترین چالشهای است که موجب حضور کم رنگ سرمایهگذران در گلستان است.
مجید زمانی بیان کرد: سرمایهگذار زمانی ریسک سرمایهگذاری را میپذیر که بداند سرمایه وی بازگشت داده میشود اما هنگامی ضعف زیر ساختها را میبیند بدون درنگ دست از سرمایهگذاری میکشد.
دستگاه های اجرائی نباید دستاوردها را به نام خود ثبت کنند
سید محمد مرتضوی، سازنده و سرمایه گذار با تاکید بر اینکه توسعه گردشگری نیازمند انسجام مدیریتی، برنامهریزی واقعبینانه و مشارکت فعال بخش خصوصی است، اظهار کرد: با وجود همه دشواریهای اقتصادی و شرایطی که در ماههای اخیر بر کشور حاکم بوده است، حضور پررنگ فعالان گردشگری در این نشست نشان میدهد که امید به آینده این صنعت همچنان زنده است و سرمایه انسانی گردشگری استان برای تداوم مسیر توسعه، انگیزه خود را حفظ کرده است.
وی با اشاره به روند نزولی ساختوساز در بسیاری از استانهای کشور گفت: تجربه برخی استانها از جمله مازندران نشان میدهد که بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری، انسجام میان مدیران، سرمایهگذاری هدفمند و پایبندی به برنامههای توسعه، میتواند زمینهساز رونق اقتصادی و افزایش سرمایهگذاری باشد؛ تجربهای که میتواند برای گلستان نیز قابل استفاده باشد.
مرتضوی با تأکید بر اینکه موفقیت در حوزه گردشگری حاصل تلاش جمعی است، اظهار کرد: هیچ دستگاه یا مدیری نباید دستاوردهای این حوزه را به نام خود ثبت کند، زیرا توسعه گردشگری نتیجه همکاری بخش خصوصی، دستگاههای اجرایی، متخصصان، سرمایهگذاران و فعالان این صنعت است و تنها با مشارکت همه ذینفعان میتوان به نتایج ماندگار دست یافت.
مرتضوی تشکیل انجمن گردشگری استان را مهمترین دستاورد در استان عنوان کرد و گفت: این انجمن میتواند به عنوان بازوی فکری و اجرایی فعالان گردشگری، ضمن تدوین برنامههای عملیاتی، مطالبات این حوزه را به صورت منسجم پیگیری کرده و از تبدیل جلسات کارشناسی به نشستهای مقطعی و بدون نتیجه جلوگیری کند.
به گفته وی سهمخواهی در بسیاری مواقع موجب شده تا بسیاری از پروژهها از استان خارج و به دیگر استانها منتقل و اجرا شود.
گلستان بدون بخش خصوصی امکان گذر از چالشهای گردشگری را ندارد
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان با تاکید بر ضرورت تدوین سند جامع مدیریت بحران و ایجاد صندوق حمایت از فعالان گردشگری در شرایط بحرانی اظهار کرد: گردشری گلستان حال خوبی ندارد و باید با ایجاد برنامههای حمایتی گامی اساسی در جهت احیای صنعت گردشگری در گلستان برداشت.
یاسر قندهاری گفت: گلستان نیازمند تشکیل یک کمیته حمل و نقل با حضور بخش خصوصی برای رفع ضعف زیرساختها در حوزه حمل و نقل است.
وی افزود: کمبود مجتمعهای خدماتی و رفاهی در مسیرهای متعدد سفری گلستان یکی دیگر از ضعفهای زیر ساختی است که با ورود بخش خصوصی امکان ماندگاری مسافر در استان را افزایش میدهد.
قندهای بیان کرد: برگزاری رویدادهای متعدد در استان که با فرهنگ مردم استان نیز گره خورده است یکی از راههای جذب و ماندگاری گردشگر و مسافر در استان است که در همین راستا از ابتدای امسال حدود ۲۰ رویداد در استان برگزار شده و جشنواره بینالمللی اقوام نیز به عنوان مهمترین رویداد فرهنگی گلستان، آبان امسال مجدد برگزار خواهد شد.
وی افزود: گلستان برای جذب گردشگر نیازمند سرمایهگذاری است و حضور سرمایهگذار هم نیازمند اجرای برخی زیرساختها و رفع موانع سرمایهگذاری است. چرا که این موارد همانند حلقههای زنجیر به هم متصل هستند و فقدان هر کدام امکان تشکیل زنجیره توسعه گردشگری را از استان میگیرد.
به گفته قندهاری توسعه گردشگری گلستان با حضور بخش خصوصی امکان پذیر است و بدون حضور این بخش دولت امکان سرمایهگذاری و گذر از چالشهای گردشگری را ندارد.
توسعه شبکه حمل و نقل مهمترین چالش سرمایهگذاران صنعت گردشگری
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر، نیز با تأکید بر اینکه توسعه صنعت گردشگری نیازمند نگاه راهبردی و برنامهریزی منسجم است، گفت: تقویت زیرساختهای حملونقل، جذب سرمایهگذاری و افزایش مشارکت بخش خصوصی، سه محور اصلی برای شکوفایی ظرفیتهای گردشگری استان گلستان به شمار میرود.
حاج محمد زاودی با بیان اینکه حملونقل، زیربنای توسعه گردشگری است، افزود: در تمامی نشستهای تخصصی حوزه گردشگری، مهمترین دغدغه فعالان این صنعت، توسعه شبکه حملونقل جادهای، ریلی و هوایی بوده است. از همین رو، این موضوع به عنوان نخستین اولویت کمیسیون در دستور کار قرار گرفته تا راهکارهای ارتقای زیرساختها و افزایش تابآوری صنعت گردشگری در شرایط بحران بررسی شود.
وی جذب سرمایهگذاری را یکی از مهمترین الزامات توسعه گردشگری استان دانست و افزود: تکمیل پروژههای نیمهتمام، ایجاد زیرساختهای جدید و فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی باید با جدیت دنبال شود تا ظرفیتهای بالقوه استان به فرصتهای اقتصادی و اشتغالزا تبدیل شود.
زاودی در ادامه به ظرفیتهای متنوع گردشگری استان اشاره کرد و گفت: توسعه بومگردی، گردشگری کشاورزی، اکوتوریسم، گردشگری سلامت و بهرهگیری از ظرفیت مرز اینچهبرون و بازار مشترک با ترکمنستان، از مهمترین فرصتهایی است که میتواند جایگاه گلستان را در صنعت گردشگری کشور و منطقه ارتقا دهد.
شیوههای مدیریت گردشگری نشان داده است که اولویتهای این صنعت در ایران، علاوه بر جنبههای اقتصادی و اجتماعی، حفظ ارزشهای فرهنگی هر استانی است و جذب گردشگر امروز برای استانها به میدانی رقابتی تبدیل شده است که اگر مدیران لحظهای از آن غافل شوند و یا به آن کم توجهی کنند، حجم بزرگی از سرمایهگذاری را در استانهای خود از دست خواهند داد.
توسعه شبکه حمل و نقل مهمترین چالش سرمایهگذاران صنعت گردشگری
رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی گرگان نیز با تأکید بر اینکه توسعه صنعت گردشگری نیازمند نگاه راهبردی و برنامهریزی منسجم است، گفت: تقویت زیرساختهای حملونقل، جذب سرمایهگذاری و افزایش مشارکت بخش خصوصی، سه محور اصلی برای شکوفایی ظرفیتهای گردشگری استان گلستان به شمار میرود.
حاج محمد زاودی با بیان اینکه حملونقل، زیربنای توسعه گردشگری است، افزود: در تمامی نشستهای تخصصی حوزه گردشگری، مهمترین دغدغه فعالان این صنعت، توسعه شبکه حملونقل جادهای، ریلی و هوایی بوده است. از همین رو، این موضوع به عنوان نخستین اولویت کمیسیون در دستور کار قرار گرفته تا راهکارهای ارتقای زیرساختها و افزایش تابآوری صنعت گردشگری در شرایط بحران بررسی شود.
وی جذب سرمایهگذاری را یکی از مهمترین الزامات توسعه گردشگری استان دانست و افزود: تکمیل پروژههای نیمهتمام، ایجاد زیرساختهای جدید و فراهم کردن زمینه حضور سرمایهگذاران بخش خصوصی باید با جدیت دنبال شود تا ظرفیتهای بالقوه استان به فرصتهای اقتصادی و اشتغالزا تبدیل شود.
زاودی در ادامه به ظرفیتهای متنوع گردشگری استان اشاره کرد و گفت: توسعه بومگردی، گردشگری کشاورزی، اکوتوریسم، گردشگری سلامت و بهرهگیری از ظرفیت مرز اینچهبرون و بازار مشترک با ترکمنستان، از مهمترین فرصتهایی است که میتواند جایگاه گلستان را در صنعت گردشگری کشور و منطقه ارتقا دهد.
شیوههای مدیریت گردشگری نشان داده است که اولویتهای این صنعت در ایران، علاوه بر جنبههای اقتصادی و اجتماعی، حفظ ارزشهای فرهنگی هر استانی است و جذب گردشگر امروز برای استانها به میدانی رقابتی تبدیل شده است که اگر مدیران لحظهای از آن غافل شوند و یا به آن کم توجهی کنند، حجم بزرگی از سرمایهگذاری را در استانهای خود از دست خواهند داد.
نظر شما