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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

پیکر دریانورد شهید «نیما مرادی» در زادگاهش بندرانزلی آرام گرفت

پیکر دریانورد شهید «نیما مرادی» در زادگاهش بندرانزلی آرام گرفت

انزلی- پیکر دریانورد شهید «نیما مرادی» که در حمله اوکراین به کشتی آنا در خزر به شهادت رسیده بود، امروز با حضور گسترده مردم در زادگاهش بندرانزلی تشییع و در گلزار شهدای این شهر آرام گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید دریانورد «نیما مرادی» که سوم مرداد ماه سال جاری در پی حمله ناجوانمردانه اوکراین به کشتی تجاری «آنا» در دریای کاسپین به درجه رفیع شهادت نائل آمده بود، صبح دوشنبه با حضور گسترده و پرشور مسئولان ارشد استانی و محلی و مردم ولایتمدار و شهیدپرور بندرانزلی از میدان امام خمینی (ره) تشییع و تا گلزار شهدای این شهر همراهی شد.

پیکر دریانورد شهید «نیما مرادی» در زادگاهش بندرانزلی آرام گرفت

شرکت‌کنندگان در این آیین باشکوه با سینه‌زنی، مشت‌های گره کرده و سر دادن شعارهای «لبیک یا خامنه‌ای» و «مرگ بر آمریکا»، بار دیگر تجدید بیعت خود را با آرمان‌های بنیانگذار کبیر انقلاب و تداوم راه پرافتخار شهدا به نمایش گذاشتند.

پیکر پاک این شهید گرانقدر که در راه دفاع از امنیت پایدار و آرامش میهن اسلامی جان خویش را فدا کرده بود، پس از اقامه نماز بر آن و برگزاری آیین وداع نهایی، در جوار سایر شهدای رفیع‌مقام گلزار شهدای بندرانزلی به خاک سپرده شد و یاد و خاطره این جوان رشید دریادوست برای همیشه در دل اهالی این خطه ماندگار شد.

پیکر دریانورد شهید «نیما مرادی» در زادگاهش بندرانزلی آرام گرفت

گفتنی است، شهید «نیما مرادی» در نخستین ماموریت دریایی خود عازم آب‌های دریای کاسپین بود که متأسفانه در تاریخ ۳ مرداد ۱۴۰۵ مورد اصابت حمله پهپادی قرار گرفت و به فیض عظیم شهادت نائل آمد. این حمله که نقض آشکار قوانین بین‌المللی دریانوردی محسوب می‌شود، بار دیگر چهره واقعی عاملان ناامنی در منطقه را آشکار ساخت.

کد مطلب 6907203

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