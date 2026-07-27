به گزارش خبرگزاری مهر، در پی شهادت دریانورد بندرانزلی در حمله به کشتی تجاری استاندار گیلان با صدور پیامی شهادت نیما مرادی، دریانورد جوان اهل بندرانزلی در حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر را تسلیت گفت و این اقدام را جنایتی ضدانسانی دانست.

متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

خبر شهادت مظلومانه دریانورد جوان و غیور گیلانی، شهید نیما مرادی، از فرزندان مردم دوست و پرتلاش دریادل بندرانزلی، در پی حمله جنایتکارانه به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

این اقدام ناجوانمردانه که منجر به شهادت یکی دیگر از فرزندان برومند ایران اسلامی شد، بار دیگر چهره واقعی عاملان این جنایت و بی‌اعتنایی آنان به اصول انسانی و حقوق بین‌الملل را آشکار ساخت.

اینجانب ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی، شهادت این دریانورد جوان را به محضر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، خانواده معزز و داغدار آن شهید جوان، دوستان، مردم شریف بندرانزلی و استان گیلان و جامعه دریانوردی کشور تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید خون پاک این شهید مظلوم، همچون دیگر شهدای سرافراز ایران اسلامی، درخت عزت، استقلال و اقتدار این سرزمین را آبیاری خواهد کرد و یاد و نام نیمای عزیز برای همیشه در حافظه مردم قدرشناس گیلان و مردمان قهرمان پرور بندرانزلی ماندگار خواهد ماند.

از درگاه خداوند متعال برای آن شهید والامقام، علو درجات و همنشینی با سیدالشهدا حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و برای بازماندگان محترم، صبر، سلامتی و اجر مسئلت دارم.