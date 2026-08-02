پیکر مطهر دریانورد شهید گیلانی به وطن بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید نیما مرادی، از شهدای حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر، عصر یکشنبه با حضور استاندار گیلان، جمعی از مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران از طریق فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت وارد استان شد.

هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، در این آیین با ادای احترام به مقام شامخ شهید مرادی، ضمن ابراز همدردی با خانواده این شهید، اظهار کرد: پاسداشت یاد و نام شهدا، تجلیل از انسان‌هایی است که در مسیر انجام وظیفه و خدمت به کشور، جان خود را فدا کردند.

وی همچنین با خانواده شهید مرادی دیدار و بر حمایت و همراهی مجموعه مدیریت استان با خانواده‌های معظم شهدا تأکید کرد.

تأکید استاندار بر پیگیری حقوقی حادثه

استاندار گیلان در حاشیه این آیین با اشاره به شرایط وقوع حادثه، تصریح کرد: کشتی «آنا» هیچ‌گونه محموله نظامی یا تسلیحاتی حمل نمی‌کرد و این شناور در آب‌های سرزمینی روسیه و در محدوده لنگرگاه خارجی قرار داشت؛ بنابراین بررسی ابعاد حقوقی حادثه باید بر اساس مقررات بین‌المللی و توسط مراجع ذی‌ربط انجام شود.

حق‌شناس با بیان اینکه دریانوردان حاضر در این کشتی در شرایطی دشوار، وظایف خود را با حفظ انسجام و مسئولیت‌پذیری انجام دادند، افزود: رفتار حرفه‌ای و تعهد آنان نشان داد که دریانوردان ایرانی همواره در مسیر خدمت به کشور، پای کار هستند.

قدردانی از جامعه دریانوردی کشور

وی با قدردانی از تلاش‌های جامعه دریانوردی کشور اظهار کرد: دریانوردان ایران در مقاطع مختلف تاریخی، از دوران دفاع مقدس تا امروز، همواره با ایستادگی و وفاداری در کنار کشور بوده‌اند و خدمات ارزشمندی ارائه کرده‌اند.

استاندار گیلان با آرزوی سلامتی برای اعضای کادر کشتی «آنا» ابراز امیدواری کرد: این دریانوردان پس از پشت سر گذاشتن این حادثه، با روحیه‌ای مضاعف به فعالیت خود در عرصه دریانوردی ادامه دهند.

شهید نیما مرادی اهل شهرستان بندرانزلی از شهدای حادثه حمله به کشتی تجاری «آنا» در دریای خزر است که پیکر مطهر وی برای برگزاری آیین‌های تشییع و خاکسپاری به زادگاهش در استان گیلان منتقل شد.