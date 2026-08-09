به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار نماینده ظهر یکشنبه در نشست قرارگاه راهبردی مساجد استان ایلام، با اشاره به نقش کلیدی مساجد در جامعه، اظهار داشت: مسجد باید به کانون تصمیمسازی، حل مسائل اجتماعی و صیانت از انقلاب تبدیل شود و در کنار نقش عبادی و معنوی خود، در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و حتی حل مشکلات محلی نیز نقشآفرینی کند.
وی با بیان اینکه احیای نقش واقعی مسجد باید در اولویت برنامههای فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد، افزود: مسئولان باید در کنار مردم و در متن محل حضور داشته باشند و مسائل مردم را از نزدیک بشناسند و این رویکرد، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردمی در عرصههای مختلف کمک کند و همچنین مهارتافزایی ائمه جماعات و فعالسازی مساجد به عنوان پایگاههای فرهنگی و اجتماعی، از دیگر موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه ایلام با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای تضعیف نقش مسجد، تصریح کرد: دشمنان به خوبی قدرت بسیجکنندگی، انسجامبخشی و هدایت اجتماعی مسجد را میشناسند و به همین دلیل برای کمرنگ کردن این سنگر برنامهریزی میکنند و ضروری است که همه دستاندرکاران با تقویت نقش مساجد، در برابر این توطئهها ایستادگی کنند و مساجد را به پایگاههای اصلی تحول فرهنگی و اجتماعی تبدیل نمایند.
کریمیتبار در پایان با تأکید بر اینکه مسجد باید بتواند در کنار نقش عبادی خود، به عنوان یک پایگاه اجتماعی و فرهنگی در حل مشکلات محلی و هدایت جامعه نقشآفرینی کند، خاطرنشان کرد: تقویت مساجد و توجه به آنها، یکی از مهمترین راههای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است و امیدواریم با همکاری همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی، شاهد تحول در ساختار مدیریتی مساجد و ارتقای نقش آنان در جامعه باشیم.
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