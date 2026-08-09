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۱۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

مسجد باید به کانون تصمیم‌سازی و حل مسائل اجتماعی تبدیل شود

مسجد باید به کانون تصمیم‌سازی و حل مسائل اجتماعی تبدیل شود

ایلام - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: مسجد باید به کانون تصمیم‌سازی و حل مسائل اجتماعی تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار نماینده ظهر یکشنبه در نشست قرارگاه راهبردی مساجد استان ایلام، با اشاره به نقش کلیدی مساجد در جامعه، اظهار داشت: مسجد باید به کانون تصمیم‌سازی، حل مسائل اجتماعی و صیانت از انقلاب تبدیل شود و در کنار نقش عبادی و معنوی خود، در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و حتی حل مشکلات محلی نیز نقش‌آفرینی کند.

وی با بیان اینکه احیای نقش واقعی مسجد باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی قرار گیرد، افزود: مسئولان باید در کنار مردم و در متن محل حضور داشته باشند و مسائل مردم را از نزدیک بشناسند و این رویکرد، می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش مشارکت مردمی در عرصه‌های مختلف کمک کند و همچنین مهارت‌افزایی ائمه جماعات و فعال‌سازی مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، از دیگر موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه ایلام با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای تضعیف نقش مسجد، تصریح کرد: دشمنان به خوبی قدرت بسیج‌کنندگی، انسجام‌بخشی و هدایت اجتماعی مسجد را می‌شناسند و به همین دلیل برای کمرنگ کردن این سنگر برنامه‌ریزی می‌کنند و ضروری است که همه دست‌اندرکاران با تقویت نقش مساجد، در برابر این توطئه‌ها ایستادگی کنند و مساجد را به پایگاه‌های اصلی تحول فرهنگی و اجتماعی تبدیل نمایند.

کریمی‌تبار در پایان با تأکید بر اینکه مسجد باید بتواند در کنار نقش عبادی خود، به عنوان یک پایگاه اجتماعی و فرهنگی در حل مشکلات محلی و هدایت جامعه نقش‌آفرینی کند، خاطرنشان کرد: تقویت مساجد و توجه به آنها، یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان است و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی، شاهد تحول در ساختار مدیریتی مساجد و ارتقای نقش آنان در جامعه باشیم.

کد مطلب 6912349

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