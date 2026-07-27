به گزارش خبرگزاری مهر، نیما مرادی، دریانورد جوان اهل بندرانزلی که نخستین مأموریت دریایی خود را تجربه می‌کرد، در جریان حمله پهپادی نیروهای اوکراینی به کشتی تجاری «آنا» در دریای کاسپین به شهادت رسید. این دریانورد جوان از هواداران پرشور باشگاه ملوان بندرانزلی بود.

کشتی «آنا» که از بندر آستاراخان روسیه عازم بندر انزلی بود، در ساعات ابتدایی بامداد روز شنبه هدف حملات پهپادی نیروهای اوکراینی قرار گرفت. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این سفر، نخستین مأموریت دریایی نیما مرادی محسوب می‌شد که متأسفانه به آخرین سفر زندگی او تبدیل شد.

شهید نیما مرادی پیش از ورود به عرصه دریانوردی، از هواداران پرشور و متعصب باشگاه ملوان بندرانزلی بود و همواره با اشتیاقی وصف‌ناپذیر از تیم محبوبش حمایت می‌کرد.