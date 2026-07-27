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۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۰۲

تصویری از دریانورد انزلی‌چی که در حمله اوکراین به شهادت رسید

تصویری از دریانورد انزلی‌چی که در حمله اوکراین به شهادت رسید

انزلی- نیما مرادی، دریانورد جوان اهل بندرانزلی در جریان حمله نیروهای اوکراینی به کشتی تجاری در دریای کاسپین به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیما مرادی، دریانورد جوان اهل بندرانزلی که نخستین مأموریت دریایی خود را تجربه می‌کرد، در جریان حمله پهپادی نیروهای اوکراینی به کشتی تجاری «آنا» در دریای کاسپین به شهادت رسید. این دریانورد جوان از هواداران پرشور باشگاه ملوان بندرانزلی بود.

کشتی «آنا» که از بندر آستاراخان روسیه عازم بندر انزلی بود، در ساعات ابتدایی بامداد روز شنبه هدف حملات پهپادی نیروهای اوکراینی قرار گرفت. بر اساس اطلاعات منتشرشده، این سفر، نخستین مأموریت دریایی نیما مرادی محسوب می‌شد که متأسفانه به آخرین سفر زندگی او تبدیل شد.

شهید نیما مرادی پیش از ورود به عرصه دریانوردی، از هواداران پرشور و متعصب باشگاه ملوان بندرانزلی بود و همواره با اشتیاقی وصف‌ناپذیر از تیم محبوبش حمایت می‌کرد.

کد مطلب 6900642

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    نظرات

    • IR ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
      20 2
      پاسخ
      زلنسکی دلقک باید ادب بشه!
    • کیوان IR ۱۴:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
      19 2
      پاسخ
      روحش شاد فقط انتقام
    • IR ۱۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۵
      21 1
      پاسخ
      زانسکی احمق هم واسه ایران دوربرداشت!باید ایران تلافی کنه
    • عمار IR ۰۰:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۶
      2 0
      پاسخ
      زلنسکی حتما و خیلی زود باید جواب دندان شکنی از طرف بچه های با غیرت ما بگیرد

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