مهر امسال هیچ کلاس بدون معلم در اصفهان نخواهیم داشت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عابدی عصر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه یکی از دغدغه‌های اصلی اداره کل و وزارت آموزش و پرورش، پروژه مهر و اطمینان از حضور معلم در همه کلاس‌ها از روز اول مهر است، اظهار کرد: بر اساس سیاست مدیرکل استان، کارگروه و کمیته پروژه مهر چند ماه است روی این موضوع کار می‌کند و معاونان اداره کل معین ۴۱ منطقه و ناحیه استان شده‌اند.

وی افزود: با همه برنامه‌ریزی‌های خوبی که انجام داده‌ایم، امسال ماه مهر بدون دغدغه خواهیم داشت.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در دوره ابتدایی تقریباً در همه مناطق و نواحی استان هیچ مشکلی در مورد کسری نیرو نداریم و حتی در بعضی مناطق با مازاد نیروی انسانی روبه‌رو شده‌ایم و این خبر خوبی است.

عابدی تصریح کرد: چهار سال پیش ۱۷ هزار نفر کسری نیروی انسانی در استان اصفهان داشتیم که این عدد بسیار کاهش پیدا کرده است. ما با همه ۴۱ منطقه و ناحیه استان قرارداد توسعه سنواتی منعقد کرده‌ایم و همه مسائل مربوط به کلاس، دانش‌آموز و نیروی انسانی در آن جلسات بسته شده است. در دوره ابتدایی چالش نداریم و خانواده‌ها نسبت به این دوره دغدغه‌ای نداشته باشند.

کسری معلمان دوره متوسطه به ۴۲۰۰ نفر کاهش یافت

عابدی در ادامه به وضعیت دوره متوسطه اشاره کرد و گفت: در دوره متوسطه اول و دوم و فنی‌حرفه‌ای و کاردانش تقریباً در جنسیت خواهر مشکل و کمبود نیروی انسانی نداریم اما در جنسیت برادر همچنان کمبود معلم داریم.

وی افزدد: کسری نیروی انسانی که چهار سال پیش ۱۷ هزار نفر بود، اکنون در دوره متوسطه به ۴۲۰۰ نفر رسیده است. تمام این کمبود بیشتر به شهر اصفهان و مناطق بزرگ استان برمی‌گردد.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: این ۴۲۰۰ نفر کسری امسال را از پتانسیل حق‌التدریس نیروهای شاغل و بازنشسته تأمین خواهیم کرد و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده تا مهر بدون دغدغه در حوزه متوسطه داشته باشیم.

عابدی علت اصلی این کسری را پایین بودن رغبت مردان به آزمون‌های استخدامی، به‌ویژه در دوره متوسطه، دانست و گفت: ۹۰ درصد متقاضیان ما در جنسیت خواهر هستند. در متوسطه هم در جنسیت خواهر چالش چندانی نداریم اما در جنسیت مرد یک دلیل مهم وجود دارد؛ پایین بودن حقوق فرهنگیان باعث شده همکاران مرد، به‌خصوص در هنرستان‌های فنی‌حرفه‌ای که با فوق‌لیسانس و حتی دکترای مهندسی وارد سیستم می‌شوند، کار را رها کنند.

وی ابراز کرد: ما این زنگ خطر را برای وزارت آموزش و پرورش به صدا درآورده‌ایم که اگر فکری برای جنسیت مرد نشود، شاید چند سال آینده همان چالش ابتدایی را در متوسطه خواهیم داشت.

عابدی به رشد ۱۶ درصدی پست‌های مشاوره در سال گذشته اشاره کرد و گفت: این رشد با انتقال نیروهایی که رشته تحصیلی مرتبط با مشاوره داشتند و پس از مصاحبه معاونت پرورشی و تربیت بدنی، محقق شده است؛ همچنین عوامل اجرایی مدارس (معاونین) از ۷۴ درصد به ۸۶ درصد رسیده و حدود ۱۲ درصد رشد داشته که به مدارس فاقد معاون کمک کرده است، هرچند هنوز با عدد ایده‌آل فاصله وجود دارد.

کاهش ۵۹۹ کلاس پرتراکم و جوان‌سازی بدنه نیروی انسانی

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان اظهار کرد: در یک سال اخیر ۵۹۹ کلاس از تراکم کلاس‌های بالای ۳۵ نفر کاهش پیدا کرد. این تراکم بیشتر در شهر اصفهان و مناطق پرجمعیت بود و سیاست امسال نیز کاهش بیشتر این کلاس‌هاست.

وی میانگین سنوات معلمان استان را حدود ۹ سال اعلام کرد و گفت: بدنه آموزش و پرورش استان اصفهان جوان شده و میانگین به عدد ۹ سال رسیده که خبر بسیار خوبی برای آینده استان است. حتی در پست‌های اداری بسیاری از مناطق و نواحی، میانگین سنوات بین ۹ تا ۱۰ سال است و این نشان می‌دهد به جوانان اعتماد کرده‌ایم.

سرانه مدارس چهار برابر شد

عابدی در بخش مالی و اعتباری به اتفاقات مثبت سال گذشته اشاره کرد و گفت: پرداخت پاداش بازنشستگان به‌روز شده است. وزارت آموزش و پرورش به دنبال مجوز سازمان برنامه و بودجه است تا همکارانی که بالای ۳۰ سال استمرار خدمت می‌دهند نیز بتوانند پاداش بگیرند بدون اینکه بازنشسته شوند.

وی با بیان اینکه مطالبات برون‌سپاری هنرستان‌ها به‌روز شده و هیچ بدهی در این زمینه وجود ندارد، ابراز کرد: حق‌التدریس شاغلان، بازنشستگان و نیروهای حق‌التدریس آزاد که قبلاً ۶ ماه تأخیر داشت، اکنون ماهانه به‌روز پرداخت می‌شود.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان افزود: برای اولین بار نیروهای خدمات حق‌التدریس آزاد در تابستان هم حقوق می‌گیرند و بیمه برایشان رد می‌شود. حقوق نیروهای خدماتی پارسال با فوق‌العاده ویژه ۶ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

به گفته عابدی، سرانه مدارس نسبت به سال قبل چهار برابر شده است. اگر ۴۲۰۰ مدرسه دولتی استان حدود ۱۰۰ میلیارد تومان سرانه دریافت کنند، به هر مدرسه حدود ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان می‌رسد که عدد ایده‌آلی نیست اما در شرایط اقتصادی کشور اتفاق خوبی است.

وی افزود: پرداخت یک‌ماهه پاداش همکاران شاغل، بازنشسته و حق‌التدریس واریز شده، پاداش استمرار خدمت انجام شده، کمک‌هزینه فوت و ازدواج که شش سال عقب بود اکنون به‌روز شده، کمک‌هزینه ایاب و ذهاب کلان‌شهرها برای نیروهای اداری پرداخت می‌شود، کمک‌هزینه لباس نیروهای خدماتی و حق مأموریت کارکنان اداری که سال‌ها انجام نمی‌شد به‌روز شده و نوبت دوم مدیران، معاونین و کارکنان خدماتی به صورت ماهانه پرداخت می‌شود.

معاون پژوهش، برنامه‌ریزی و توسعه منابع اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان به پیگیری تبدیل وضعیت نیروهای حق‌التدریس آزاد توسط وزارت و مدیرکل استان اشاره کرد و گفت: تسهیلات و وام‌های رفاهی نیز در اختیار مناطق و نواحی قرار گرفته است تا بتوان خدمات بهتری به همکاران ارائه کرد.