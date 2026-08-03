به گزارش خبرگزاری مهر، خسرو مختاری، رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن با تأکید بر اینکه حمایت از برنامه‌ها و سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی، از جمله پشتیبانی از آسیب‌دیدگان حوادث در حوزه مسکن، از مأموریت‌های کلیدی این صندوق بر اساس مصوبات قانونی است، از تخصیص منابع اعتباری ویژه برای بازسازی و اسکان آسیب‌دیدگان مناطق مسکونی متأثر از شرایط جنگی خبر داد.

وی با اشاره به مأموریت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در فرآیند بازسازی مناطق آسیب‌دیده، افزود: با هدف آغاز هرچه سریع‌تر عملیات ساخت‌وساز و مرمت واحدهای مسکونی خسارت‌دیده، مبلغ ۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات تعمیرات به‌صورت علی‌الحساب در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار گرفته است. این نهاد مسئولیت ارزیابی خسارت، اعتبارسنجی فنی و هدایت پروژه‌های بهسازی را بر عهده دارد تا خسارت‌های واردشده به منازل شهروندان در مناطق غیر از کلان‌شهرها در کوتاه‌ترین زمان ممکن جبران شود.

مختاری بیان کرد: بر اساس مصوبه هیئت دولت، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مدیریت اجرای تعمیرات جزئی در بیش از ۶۰ هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم را با مشارکت آسیب‌دیدگان بر عهده داشته و این عملیات را به اتمام رسانده است.

پرداخت ۳ هزار میلیارد ریال برای آغاز بازسازی واحدهای آسیب‌دیده

رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن درباره تأمین سرپناه موقت برای خانوارهایی که واحدهای مسکونی آن‌ها به‌طور موقت غیرقابل سکونت شده است، اظهار کرد: ۱۰ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق به‌عنوان تسهیلات قرض‌الحسنه ودیعه مسکن موقت به بانک مسکن پرداخت شده تا با مشارکت این بانک، در مجموع ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در قالب وام‌های قرض‌الحسنه اسکان موقت به متقاضیانی که از سوی بنیاد مسکن شناسایی و به شبکه بانکی معرفی شده‌اند، پرداخت شود.

وی ادامه داد: تاکنون ۳ هزار و ۱۲۵ درخواست دریافت این تسهیلات به بانک مسکن معرفی شده که از این تعداد، یک‌هزار و ۶۷۱ میلیارد تومان از محل منابع صندوق ملی مسکن و بانک مسکن پرداخت شده و پرداخت مابقی نیز در دست انجام است.

مختاری در تشریح سقف و ضوابط این تسهیلات حمایتی یادآور شد: این تسهیلات بر اساس الگوی جمعیتی مناطق آسیب‌دیده تعیین شده است؛ به‌گونه‌ای که سقف وام در مناطق روستایی ۳ میلیارد ریال، در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت ۴ میلیارد ریال، در شهرهای بالای ۲۵ هزار نفر جمعیت ۶ میلیارد ریال و در مراکز استان‌ها، به استثنای کلان‌شهرهای بالای یک میلیون نفر که بر اساس ضوابط قانونی، تأمین اسکان موقت آن‌ها بر عهده شهرداری‌هاست ـ تا سقف ۷ میلیارد ریال تعیین شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی در پایان خاطرنشان کرد: تأمین منابع این تسهیلات به‌صورت مشارکتی انجام می‌شود؛ به‌طوری‌که ۵۰ درصد از محل منابع صندوق ملی مسکن و ۵۰ درصد دیگر از سوی بانک مسکن پرداخت می‌شود.