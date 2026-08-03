پیکر مطهر سرباز شهید ارتش در مریوان تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر مطهر شهید «ابوالفضل گودرزی»، سرباز وظیفه ارتش جمهوری اسلامی ایران که در جریان درگیری با عناصر مسلح در نوار مرزی شهرستان مریوان به شهادت رسیده بود، ظهر دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان، نیروهای نظامی و اقشار مختلف مردم در مریوان تشییع شد.

ابوالفضل گودرزی، سرباز وظیفه تیپ متحرک هجومی ۳۲۸ ارتش مستقر در پادگان شهید عبادت مریوان، در جریان عملیات مقابله با عناصر تروریستی و اشرار مسلح در یکی از روستاهای نوار مرزی شهرستان مریوان، هنگام انجام مأموریت و دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور به شهادت رسید.

مراسم تشییع پیکر مطهر این شهید با حضور مسئولان، فرماندهان نظامی، خانواده‌های معظم شهدا و جمعی از مردم قدرشناس مریوان برگزار شد.