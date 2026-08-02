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۱۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

شهادت سرباز ارتش در درگیری با اشرار مسلح در مرز مریوان

شهادت سرباز ارتش در درگیری با اشرار مسلح در مرز مریوان

مریوان- در پی درگیری نیروهای ارتش کشورمان با عناصر مسلح در یکی از مناطق مرزی شهرستان مریوان، یک سرباز وظیفه به شهادت رسید و یکی از نیروهای کادر ارتش نیز مجروح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان عملیات مقابله با عناصر تروریستی و اشرار مسلح در یکی از روستاهای نوار مرزی شهرستان مریوان، درگیری مسلحانه‌ای میان نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و افراد مسلح رخ داد.

در این درگیری، ابوالفضل گودرزی سرباز وظیفه تیپ متحرک هجومی ۳۲۸ ارتش مستقر در پادگان شهید عبادت مریوان، حین انجام مأموریت و دفاع از امنیت و تمامیت ارضی کشور به شهادت رسید.

همچنین بر اساس گزارش‌های اولیه، یکی از نیروهای کادر این تیپ نیز در جریان این عملیات مجروح شد و برای دریافت خدمات درمانی به مرکز درمانی منتقل شده است.

این عملیات در راستای مقابله با تحرکات عناصر مسلح در نوار مرزی مریوان انجام شد و بررسی ابعاد حادثه و جزئیات بیشتر آن از سوی مراجع ذی‌ربط در دست پیگیری است.

کد مطلب 6906584

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    نظرات

    • محمد US ۰۴:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۲
      3 0
      پاسخ
      درود بر شرف و غیرت رزمندگان ایرانی ، نیروهای نظامی ایران ، احتمالا توسط تک تیر اندازان دشمن ، هدف قرار می گیرند ، مراقب باشید عزیزان .

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