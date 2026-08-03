به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌ آبادی، وزیر نیرو، در حاشیه آئین واگذاری تکمیل سد مشمپا به بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه زنجان افتخار میزبانی نخستین طرح سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه آب کشور را به دست آورده است، اظهار کرد: این موفقیت نتیجه اصلاح فضای اقتصادی و محیط کسب‌وکار در صنعت آب و برق است؛ به گونه‌ای که امروز سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با اطمینان وارد این حوزه شده‌اند.



وی افزود: باید قدر این شرایط را بدانیم؛ زیرا توانسته‌ایم وضعیت اقتصادی طرح‌های آب و برق را به نحوی طراحی کنیم که بخش خصوصی انگیزه حضور در این عرصه را پیدا کند. امروز در بخش برق حدود ۱۴۰ هزار مگاوات تقاضای سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی در سراسر کشور وجود دارد و در حوزه آب نیز پروژه‌های متعددی در مسیر جذب سرمایه‌گذار قرار گرفته‌اند.



وزیر نیرو با اشاره به قرارداد تکمیل سد مشمپا گفت: این پروژه نخستین نمونه عملیاتی این الگو در کشور است که در استان زنجان به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است. خوشبختانه سرمایه‌گذار، پیمانکار و مجموعه دولت به عنوان کارفرما، هر سه از ظرفیت و توانمندی مناسبی برخوردار هستند و مردم نیز به عنوان صاحبان اصلی کشور، بهره‌برداران نهایی این طرح خواهند بود.



امکان توسعه ظرفیت نیروگاه برق‌آبی سد مشمپا



علی‌ آبادی در پاسخ به پرسشی درباره توسعه ظرفیت برق‌آبی سد مشمپا نیز اظهار کرد: این رودخانه از استعداد مناسبی برای توسعه نیروگاه برق‌آبی برخوردار است، اما اجرای این بخش نیازمند انجام مطالعات و طراحی‌های تکمیلی توسط مشاور است.



وی تصریح کرد: همزمان با تکمیل مدارک و مستندات سد، مطالعات توسعه نیروگاه نیز انجام خواهد شد و در صورت تأیید نتایج، گام بزرگ‌تری برای توسعه این پروژه برداشته می‌شود. البته در حال حاضر مطالعات اولیه و مفهومی انجام شده و برای اعلام نتایج نهایی به مردم، باید مطالعات تکمیلی به پایان برسد.

کاهش مصرف برق، بخشی از ناترازی را جبران کرد



وزیر نیرو در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت شبکه برق کشور اشاره کرد و گفت: برنامه دولت چهاردهم این بود که امسال شرایط شبکه برق را تا حد امکان به وضعیت عادی بازگرداند.



وی با بیان اینکه ناترازی برق حاصل دو مؤلفه تولید و مصرف است، اظهار کرد: سال گذشته با اجرای طرح‌های مدیریت مصرف توانستیم میزان مصرف برق را به شکل قابل توجهی کاهش دهیم و این اقدام نقش مؤثری در مدیریت شبکه داشت.



علی‌ آبادی با قدردانی از همکاری مردم زنجان گفت: استان زنجان بیش از پنج درصد در کاهش مصرف برق مشارکت داشت و همین همراهی موجب شد برق مورد نیاز استان‌های جنوبی کشور در روزهای گرم سال تأمین شود. این همکاری، اقدامی ارزشمند و قابل تقدیر بود.



وی افزود: اگرچه در ماه‌های اخیر به دلیل شرایط ناشی از جنگ و برخی آسیب‌های واردشده به شبکه برق با مشکلاتی مواجه شدیم، اما امیدواریم در صورت تداوم روند فعلی، ظرف چند هفته آینده از این شرایط عبور کرده و شبکه برق کشور به وضعیت پایدار و عادی برسد.



اولویت دولت، تأمین برق بخش تولید است



وزیر نیرو در پاسخ به پرسشی درباره قطعی برق صنایع و اجرای دستور رئیس‌جمهور مبنی بر جلوگیری از خاموشی واحدهای تولیدی گفت: سیاست دولت همواره اولویت دادن به تأمین برق بخش صنعت و واحدهای مولد بوده است.



وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از صنایع نسبت به گذشته برق بیشتری تأمین شده و خاموشی‌ها به یک روز در هفته محدود شده است. تلاش ما این است که همین محدودیت نیز ظرف دو تا سه هفته آینده برطرف شود.



علی‌آبادی همچنین پیشنهاد کرد روزهای جمعه به عنوان روز کاری برای برخی صنایع در نظر گرفته شود تا امکان جبران تولید و افزایش بهره‌وری فراهم شود.



صدور مجوز ماده ۲۳ به معنای اخذ تأییدیه زیست‌محیطی است



وزیر نیرو درباره وضعیت مجوزهای سد مشمپا تأکید کرد: وقتی پروژه‌ای موفق به دریافت مجوز ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه می‌شود، به این معناست که تمامی مقدمات قانونی از جمله اخذ تأییدیه‌های زیست‌محیطی آن فراهم شده است.



وی گفت: بنابراین سد مشمپا تمامی مجوزهای لازم از جمله تأییدیه زیست‌محیطی را دریافت کرده و از این نظر هیچ مانعی برای ادامه اجرای پروژه وجود ندارد.

سد مشمپا؛ پروژه‌ای راهبردی برای امنیت آبی زنجان



در این مراسم اعلام شد عملیات اجرایی بدنه سد مشمپا از سال ۱۳۹۲ آغاز شده و پس از بازنگری در ابعاد طرح، مجوزهای زیست‌محیطی آن در سال ۱۴۰۲ تکمیل و لازم‌الاجرا شده است. همچنین مجوز ماده ۲۳ سازمان برنامه و بودجه کشور در سال ۱۴۰۴ صادر شده و هم‌اکنون پروژه با حدود ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.



بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، این سد نقش مهمی در تأمین امنیت آبی منطقه خواهد داشت و سالانه ۳۲.۵ میلیون مترمکعب آب شرب شهرستان زنجان و ۲۱۹ روستای تابعه را تأمین می‌کند. همچنین ۱۷.۵ میلیون مترمکعب آب مورد نیاز بخش صنعت از این سد تأمین خواهد شد و علاوه بر آن، در ارتقای شرایط اقتصادی پایین‌دست و مهار سیلاب‌های رودخانه قزل‌اوزن نیز نقش مؤثری خواهد داشت.



سد مشمپا با ارتفاع ۱۱۱ متر، طول تاج ۳۸۵ متر و حجم مخزن ۱۵۰ میلیون مترمکعب طراحی شده و تاکنون بیش از ۵۸ هزار میلیارد ریال برای اجرای آن هزینه شده است.



همچنین برای نخستین بار در کشور، تکمیل این پروژه تا تراز ۱۲۲۰ متر به بخش خصوصی واگذار شده و شرکت هواپیمایی ماهان با سرمایه‌گذاری ۸۴ هزار میلیارد ریالی، در قالب قرارداد مشارکت عمومی-خصوصی و روش بیع متقابل، اجرای آن را طی مدت ۲۴ ماه برعهده خواهد داشت.