به گزارش خبرنگار مهر، ندا غائبی، ورزشکار رشته بوچیای استان سمنان برای حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به اردوی تیم ملی بوچیای کشورمان دعوت شد.

غائبی ورزشکار توانمند استان سمنان در کلاس BC۱ به تمرین در اردوی تیم ملی می پردازد تا سطح آمادگی خود را ارتقا بدهد.

وی در وازدهمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی بوچیا حضور دارد.

این مرحله از اردوی تیم ملی از ۱۹ تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۵ در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان‌یابان در تهران در حال برگزاری‌ است.

گفتنی است در این اردو نجمع غائبی نیز از استان سمنان به عنوان کادر فنی حضور دارد

حضور این ورزشکار و مربی توانمند و با استعداد استان سمنان در این مرحله از اردو، نشان دهنده توانمندی های استان در ورزش های جانبازان و معلولان است.