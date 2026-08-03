عزیزی: بیش از ۶ هزار ولادت در کرمانشاه ثبت شد

منصور عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵، تعداد ۶ هزار و ۳۴۲ واقعه ولادت در استان کرمانشاه به ثبت رسیده که این آمار بیانگر تداوم پیشی گرفتن تولدها از فوت‌های ثبت‌شده در استان است.

وی با اشاره به دیگر وقایع حیاتی ثبت شده افزود: در این مدت ۴ هزار و ۳۴۹ واقعه فوت نیز در استان به ثبت رسیده است که در مقایسه با تعداد ولادت‌ها، اختلاف قابل توجهی را نشان می‌دهد.

مدیرکل ثبت احوال استان کرمانشاه همچنین از ثبت ۳ هزار و ۴۸۳ واقعه ازدواج در چهار ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی، یک هزار و ۳۵۰ واقعه طلاق نیز در دفاتر رسمی ثبت شده است.

عزیزی خاطرنشان کرد: آمارهای ثبت وقایع حیاتی، از مهم‌ترین شاخص‌های برنامه‌ریزی در حوزه‌های جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌رود و ثبت دقیق و به‌موقع این اطلاعات، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور دارد.