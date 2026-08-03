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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۲

انتقال اضطراری یک مددجوی ۳۵ ساله اردوگاه حویق با بالگرد به رشت

انتقال اضطراری یک مددجوی ۳۵ ساله اردوگاه حویق با بالگرد به رشت

رشت- مدیرکل زندان‌های استان گیلان از انتقال اضطراری یک مددجوی ۳۵ ساله اردوگاه حویق به یکی از مراکز درمانی رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مددجوی ۳۵ ساله اردوگاه حویق استان گیلان که بر اثر کاهش سطح هوشیاری در وضعیت بحرانی قرار داشت، با هماهنگی فوری مسئولان زندان، اورژانس هوایی و دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از طریق بالگرد اورژانس به یکی از مراکز درمانی رشت منتقل شد تا خدمات تخصصی درمانی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن دریافت کند.

حمید وسکویی، مدیرکل زندان‌های استان گیلان، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به این اقدام اظهار کرد: حفظ سلامت انسان‌ها از اولویت‌های اصلی سازمان زندان‌هاست و مددجویان، در دوران تحمل محکومیت به شکل مستمر از خدمات درمانی و مراقبت‌های پزشکی بهره‌مند هستند.

وی افزود: انتقال این مددجو، حاصل هماهنگی و تعامل مطلوب مجموعه زندان‌های گیلان، اورژانس هوایی و کادر درمان بوده است که با برنامه‌ریزی دقیق و در کمترین زمان ممکن صورت گرفت.

مدیرکل زندان‌های گیلان ضمن قدردانی از مقامات قضایی به‌دلیل فراهم‌سازی تمهیدات و صدور مجوزهای قانونی انتقال بیمار، خاطرنشان کرد: رویکرد مجموعه زندان‌ها در کنار اجرای قانون، صیانت از کرامت انسانی و حفظ سلامت مددجویان است و در شرایط اضطراری، تمامی ظرفیت‌های موجود برای نجات جان افراد به‌کار گرفته خواهد شد.

وسکویی در پایان تصریح کرد: تعامل سازنده با دانشگاه علوم پزشکی و اورژانس هوایی استان نشان داد که با هماهنگی بین‌بخشی می‌توان در بحرانی‌ترین شرایط، خدماتی مطلوب و سریع به مددجویان ارائه کرد و این رویه با قوت ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6907437

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