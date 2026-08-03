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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۱

در گفتگو با مهر؛

پورجمشیدیان: یک میلیون و ۱۰۰ هزار زائر همچنان در عراق هستند

پورجمشیدیان: یک میلیون و ۱۰۰ هزار زائر همچنان در عراق هستند

ایلام - رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به خروج بیش از ۳ میلیون و ۶۰ هزار زائر از مرزهای کشور، گفت: یک میلیون و ۱۰۰ هزار زائر همچنان در عراق هستند.

علی اکبر جمشیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تردد زائران از مرزهای کشور، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۳ میلیون و ۶۰ هزار نفر از مرزهای کشور خارج شده‌اند و بیش از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز وارد کشور شده‌اند و بالای یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از هموطنان همچنان در کشور عراق حضور دارند و از این جمعیت، حدود ۵۰ درصد از مرز مهران تردد کرده‌اند.

وی با بیان اینکه امیدواریم با همراهی و صبر و حوصله مردم، بتوانیم خدمات مطلوبی به زائران در همه مرزها، به ویژه مرز مهران ارائه دهیم، افزود: تمامی امکانات مورد نیاز از جمله وسایل نقلیه در اختیار زائران قرار خواهد گرفت تا با آرامش به شهرهای خود بازگردند.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با اشاره به محور دهلران-اندریمک به عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای اربعینی، تصریح کرد: با وجود فعالیت پیمانکاران، این محور نیازمند اعتبارات بیشتری است و ستاد مرکزی اربعین به شدت پیگیر تأمین اعتبارات کافی برای تکمیل این محور است تا انشالله در سال‌های آینده، این مسیر به عنوان یک زیرساخت اساسی برای تردد زائران بهبود یابد.

پورجمشیدیان در پایان با اشاره به اقدامات خوب دولت در برخی زیرساخت‌ها، خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی همه دستگاه‌ها، امیدواریم شاهد سفری ایمن، روان و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و مشکلات موجود در محورهای مواصلاتی به تدریج برطرف شود.

کد مطلب 6907482

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