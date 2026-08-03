به گزارش خبرنگار مهر، سعید صنعتی منفرد ظهر دوشنبه در آیین امضای قرارداد سرمایه‌گذاری تکمیل سد مشمپا با اشاره به جایگاه این پروژه در تأمین امنیت آبی استان، گفت: امروز شاهد انعقاد نخستین قرارداد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه احداث سدهای کشور هستیم که می‌تواند نقطه عطفی در توسعه زیرساخت‌های آبی ایران باشد.

وی با اشاره به شرایط منابع آبی استان زنجان افزود: استان زنجان با وسعتی بالغ بر ۲۲ هزار کیلومتر مربع، هشت شهرستان و جمعیتی حدود یک میلیون نفر، دارای متوسط بارندگی سالانه ۳۱۵ میلی‌متر است. حجم بارش سالانه استان حدود ۷ میلیارد مترمکعب برآورد می‌شود که از این میزان، متوسط رواناب سالانه حدود ۱.۵ میلیارد مترمکعب است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان با بیان اینکه ۸۵ درصد مساحت استان در حوزه آبریز دریای خزر و ۱۵ درصد در حوزه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد، گفت: اگرچه در سال آبی جاری میزان بارندگی استان با ثبت ۳۲۴ میلی‌متر، نسبت به سال گذشته ۱۰ درصد و نسبت به میانگین بلندمدت پنج درصد افزایش داشته است، اما این افزایش بارش به معنای پایان تنش آبی نیست و همچنان منابع آب استان در شرایط بحرانی قرار دارند.

وی با اشاره به وضعیت سدهای استان تصریح کرد: سد تهم به عنوان تنها منبع تأمین‌کننده آب شرب شهر زنجان، همچنان با شرایط نگران‌کننده‌ای مواجه است. اگرچه در سال جاری بیش از ۲۱ میلیون مترمکعب آب وارد مخزن این سد شده، اما در حال حاضر تنها ۲۳ میلیون مترمکعب آب در مخزن آن وجود دارد که معادل ۲۷ درصد ظرفیت نهایی سد است.

صنعتی منفرد خاطرنشان کرد: در صورت کاهش ورودی‌های سد، شهر زنجان با تنش شدید در تأمین آب شرب مواجه خواهد شد.

افت ۷۰ سانتی‌متری سالانه آب‌های زیرزمینی

وی با اشاره به وضعیت منابع آب زیرزمینی استان اظهار کرد: بررسی‌های ۲۴ ساله نشان می‌دهد متوسط افت سالانه سطح آب‌های زیرزمینی استان حدود ۷۰ سانتی‌متر بوده است؛ موضوعی که معادل از دست رفتن حدود ۱۰۷ میلیون مترمکعب از ذخایر آب زیرزمینی استان در هر سال است و بیانگر شرایط بحرانی سفره‌های آب زیرزمینی زنجان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان ادامه داد: منابع آب زیرزمینی که در سال ۱۳۹۴ حدود یک‌هزار و ۲۰۰ لیتر بر ثانیه آب شرب تأمین می‌کردند، امروز به حدود ۴۵۰ لیتر بر ثانیه کاهش یافته‌اند که نشان‌دهنده افت شدید ظرفیت این منابع است.

وی با اشاره به مطالعات افق ۱۴۲۵ گفت: استان زنجان نخستین استان کشور بود که سند سیمای منابع تأمین آب شرب افق ۱۴۲۵ را تهیه کرد.

وی ادامه داد: بر اساس این مطالعات، استان زنجان تا افق ۱۴۲۵ با کمبود ۶۱ میلیون مترمکعبی آب شرب مواجه خواهد شد که بخش عمده آن مربوط به شهرستان‌های زنجان و سلطانیه است.

صنعتی منفرد افزود: برای جبران این کمبود، حدود ۳۳ میلیون مترمکعب تخصیص از منابع آب سطحی پیش‌بینی شده که تحقق آن وابستگی مستقیمی به تکمیل سد مشمپا دارد.

سد مشمپا؛ پروژه‌ای راهبردی برای امنیت آبی زنجان

وی با تشریح مشخصات سد مشمپا اظهار کرد: این سد با هدف تأمین ۳۳ میلیون مترمکعب آب شرب شهرستان‌های زنجان و سلطانیه، افزایش پایداری منابع آب، کنترل سیلاب و تقویت حیات اقتصادی مناطق پایین‌دست احداث می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان افزود: سد مشمپا از نوع سنگریزه‌ای با هسته رسی، دارای ارتفاع ۱۱۱ متر و حجم مخزن حدود ۲۳۰ میلیون مترمکعب است.

وی ارزش سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه را تاکنون حدود ۵۰.۵ همت اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از ۴۰ درصد عملیات اجرایی پروژه انجام شده است.

صنعتی منفرد با اشاره به سوابق اجرای پروژه گفت: مطالعات سد از سال ۱۳۸۱ آغاز و در سال ۱۳۸۵ تکمیل شد. عملیات اجرایی تونل‌های انحراف از سال ۱۳۸۸ و اجرای بدنه سد توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) از سال ۱۳۹۲ آغاز شد.

وی افزود: در سال ۱۳۹۶ به دلیل طرح برخی ابهامات درباره کیفیت و شوری آب مخزن، اجرای پروژه متوقف شد و بررسی‌های تخصصی متعددی با حضور وزارت نیرو، دانشگاه‌های معتبر کشور و کارشناسان ذی‌ربط انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان ادامه داد: نتیجه این مطالعات نشان داد مبانی مطالعات اولیه صحیح بوده و نگرانی‌های مطرح‌شده قابل مدیریت است؛ بر همین اساس، مجوز زیست‌محیطی پروژه در سال ۱۴۰۲ و مجوز ماده ۲۳ نیز در سال ۱۴۰۳ صادر شد و اکنون تمامی مجوزهای قانونی برای ادامه عملیات اجرایی وجود دارد.

وی با بیان اینکه برای تکمیل عملیات باقی‌مانده سد حدود ۱۴ همت اعتبار نیاز است، اظهار کرد: با روش‌های معمول تأمین اعتبار، تکمیل این پروژه ممکن بود بیش از ۳۰ سال زمان ببرد؛ از همین رو استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

نخستین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سدسازی کشو

صنعتی منفرد با اشاره به روند انتخاب سرمایه‌گذار گفت: پس از حدود دو سال و نیم برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، شرکت هواپیمایی ماهان به عنوان سرمایه‌گذار پروژه انتخاب شد و قرارداد مشارکت میان وزارت نیرو و این شرکت به امضا رسید.

وی افزود: بر اساس این قرارداد، سرمایه‌گذار متعهد به تأمین ۸۴.۴ همت منابع مالی و تکمیل پروژه ظرف مدت ۲۴ ماه خواهد بود.

به گفته وی، تعهدات سرمایه‌گذار شامل تکمیل بدنه سد تا تراز نهایی، اجرای برج آبگیر، سامانه‌های تخلیه، تجهیزات هیدرومکانیک، راه‌های جایگزین و سایر بخش‌های اجرایی پروژه است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان درباره مدل مالی این قرارداد توضیح داد: دوره احداث پروژه دو سال تعیین شده و پس از آن سرمایه‌گذار به مدت ۱۰ سال از محل تحویل آب، سرمایه خود را بازخواهد گرداند.

وی افزود: مطابق قرارداد، تحویل آب به سرمایه‌گذار از سال نخست آغاز می‌شود و تخصیص آب نیز به تدریج تا سقف ۳۰ میلیون مترمکعب در سال افزایش خواهد یافت.

صنعتی منفرد همچنین از امضای تفاهم‌نامه‌ای جدید خبر داد و گفت: با توجه به ضرورت تکمیل سد تا تراز نهایی و اصلاح مدل مالی پروژه، امروز تفاهم‌نامه‌ای میان سرمایه‌گذار و وزارت نیرو به امضا می‌رسد که زمینه افزایش سرمایه‌گذاری و تکمیل کامل پروژه را فراهم خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان زنجان در پایان از وزیر نیرو، معاونان وزارت نیرو، استاندار زنجان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص)، شرکت هواپیمایی ماهان، مدیران اجرایی و کارشناسان مرتبط قدردانی کرد و گفت: شکل‌گیری این قرارداد حاصل بیش از دو سال و نیم جلسات تخصصی و پیگیری مستمر مجموعه‌ای از مسئولان، مدیران و نمایندگان استان بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این قرارداد، سد مشمپا در مدت مقرر تکمیل شده و بخش مهمی از دغدغه‌های مربوط به تأمین آب شرب پایدار استان زنجان برای سال‌های آینده برطرف شود.