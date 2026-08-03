به گزارش خبرنگار مهر، سروش گرمسیری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به نزدیک شدن هفته دولت اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی، شهرداران و بخشداران باید با تسریع در روند اجرای پروژه‌ها، زمینه افتتاح به‌موقع طرح‌های قابل بهره‌برداری را در این هفته فراهم کنند.

وی افزود: بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و خدماتی در هفته دولت، فرصت مناسبی برای ارائه دستاوردهای دولت و خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم است و لازم است همه مجموعه‌ها با برنامه‌ریزی دقیق در این زمینه اقدام کنند.

معاون امور عمرانی فرماندار دشتستان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه جدی به ایمنی ساختمان‌های اداری، تجاری و مذهبی تأکید کرد و گفت: با توجه به قرار گرفتن کشور در پهنه زلزله‌خیز و همچنین افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی در فصل تابستان، رعایت الزامات ایمنی بیش از گذشته ضروری است.

گرمسیری خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول باید اخطارها و تذکرات لازم را به صورت جدی به مالکان و بهره‌برداران ساختمان‌ها ابلاغ کنند تا با رفع نواقص احتمالی، از بروز حوادث و خسارت‌های جانی و مالی پیشگیری شود.