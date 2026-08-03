به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمدالله رحمتی‌پور از اجرای تمهیدات ترافیکی و اعمال محدودیت‌های تردد همزمان با برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در استان البرز خبر داد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز با تسلیت فرارسیدن اربعین حسینی اظهار کرد: به منظور روان‌سازی ترافیک، تأمین نظم عبور و مرور و تسهیل تردد شرکت‌کنندگان در مراسم، محدودیت‌های ترافیکی از ساعات اولیه بامداد روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد در مسیرهای تعیین‌شده اعمال می‌شود.

اجرای محدودیت‌های ترافیکی از بامداد سه‌شنبه

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در شهر کرج تمهیدات ترافیکی از ساعات ابتدایی صبح سه‌شنبه در خیابان‌های منتهی به امامزاده محمد(ع) اجرا خواهد شد.

سرهنگ رحمتی‌پور ادامه داد: با توجه به تجمع عزاداران حسینی در محدوده پیاده‌راه امامزاده حسن(ع)، تردد وسایل نقلیه در طول بلوار امامزاده از چهارراه مصباح و همچنین از میدان توحید به سمت امامزاده حسن(ع) ممنوع خواهد بود.

وی بیان کرد: همچنین محدودیت تردد از خیابان زکریای رازی به سمت بلوار امامزاده نیز در زمان برگزاری مراسم اعمال می‌شود.

استقرار تیم‌های پلیس راهور تا پایان مراسم

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز با اشاره به حضور مأموران راهور در طول مراسم گفت: تیم‌های پلیس راهور از ساعات بامداد تا پایان آیین پیاده‌روی در محل‌های پیش‌بینی‌شده مستقر خواهند بود و بر اجرای طرح‌های ترافیکی نظارت می‌کنند.

درخواست پلیس از شهروندان برای همکاری

وی از شهروندان خواست با رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از توقف در محل‌های ممنوع و همچنین پارک خودرو در طول مسیر راهپیمایی و معابر منتهی به محل‌های برگزاری مراسم خودداری کنند تا خدمات ترافیکی با کمترین مشکل به شهروندان و عزاداران ارائه شود.