به گزارش خبرگزاری مهر،سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، ضمن تسلیت و تعزیت به مناسبت فرارسیدن اربعین حسینی، از همراهی و همکاری زائران عزیز با پلیس از ابتدای آغاز مأموریت اربعین تا امروز قدردانی کرد.

سردار حسینی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه پلیس راهور و تمامی دستگاه‌های خدمت‌رسان در مأموریت اربعین اظهار کرد: همکاری و همراهی مجموعه‌هایی همچون اورژانس، هلال احمر، سازمان راهداری، امداد خودروها و تمامی موکب‌ها و گروه‌های خدمات‌رسان، نقش مؤثری در ارتقای ایمنی زائران، تأمین امنیت تردد، تسهیل عبور و مرور و فراهم کردن خدمات مورد نیاز ایفا کرد تا زائران عزیز بتوانند با صحت، ایمنی و آرامش از شهر و دیار خود به سمت مرزهای ۶ گانه تردد کنند و پس از زیارت نیز همین مسیر را در سلامت کامل بازگردند.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی اظهار کرد: پیش‌بینی ما این است که امروز، سه‌شنبه ۱۳ مردادماه، همزمان با اربعین حسینی(ع) و همچنین فردا چهارشنبه ۱۴ مردادماه، بخش قابل توجهی از زائرانی که از مرزهای ۶ گانه کشور خارج شده‌اند، وارد کشور شده و مسیر بازگشت خود را به سمت شهرهای مبدأ ادامه دهند.

سردار حسینی با تأکید بر ضرورت مدیریت شرایط جسمی و هوشیاری کامل رانندگان در مسیر بازگشت افزود: بررسی‌های انجام‌شده درباره حوادث رانندگی مرتبط با تردد زائران نشان می‌دهد تمامی تصادفات فوتی و جرحی که از ابتدای سفرهای ماه صفر تاکنون رخ داده، بلااستثنا و مطلقاً ناشی از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان بوده است.

وی تصریح کرد: در این بازه زمانی، بخش قابل توجهی از حوادث شامل واژگونی خودروها، خروج از مسیر و برخورد با اشیای ثابت بوده که عامل اصلی وقوع آن‌ها کاهش تمرکز و افت توانایی کنترل وسیله نقلیه به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی بوده است.

رئیس پلیس راهور فراجا ادامه داد: شرایط زائران پس از چند روز پیاده‌روی، زیارت و تغییر در الگوی معمول خواب و استراحت، با شرایط عادی متفاوت است؛ بنابراین از زائران عزیز درخواست می‌کنیم پس از ورود به کشور، پیش از آغاز مسیرهای طولانی بازگشت، حداقل ۵ تا ۶ ساعت استراحت کافی داشته باشند و از ظرفیت محل‌های پیش‌بینی‌شده برای توقف و استراحت موقت استفاده کنند تا آمادگی جسمی و تمرکز لازم برای رانندگی را به دست آورند.

سردار حسینی با اشاره به فاصله طولانی بسیاری از استان‌ها تا مرزهای ۶ گانه کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از هموطنان پس از ورود به کشور همچنان چندین کیلومتر مسیر پیش‌رو دارند که طی آن نیازمند چندین ساعت رانندگی است. در چنین شرایطی،اگر راننده‌ای از آمادگی کامل جسمی و ذهنی برخوردار نباشد، نمی‌تواند کنترل دقیق خودرو و مدیریت ایمن سفر را تضمین کند.

سردار حسینی تاکید کرد: استراحت کافی، پرهیز از عجله و شتاب بی‌مورد، رعایت دقیق قوانین و مقررات و توجه به هشدارهای پلیس، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از وقوع حوادث در موج بازگشت زائران اربعین حسینی است.

رئیس پلیس راهور فراجا در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با رعایت توصیه‌های ایمنی، همه زائران عزیز بتوانند در سلامت کامل به شهر و دیار خود بازگردند و سفرهای ماه صفر با آرامش و کمترین حوادث به پایان برسد.

*امیر دهقان نیری