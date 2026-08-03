حجت‌الاسلام مهدی بصیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پرچم‌ها با پیگیری و هم‌افزایی «جامعه ایمانی مشعر» و با مشارکت گسترده مردم و خیرین تهیه شده است. هدف از این اقدام، بهره‌گیری از نمادهای مذهبی در آیین‌های تشییع شهدا، برپایی مواکب و حضور در راهپیمایی عظیم اربعین حسینی است.

وی فرهنگ «خونخواهی» را امتداد ندای جاودانه «یالثارات الحسین» دانست و افزود: در گفتمان انقلاب اسلامی، خونخواهی به معنای استمرار راه شهیدان، ایستادگی در برابر ظلم، مقابله با جبهه استکبار و مطالبه تحقق عدالت است. این فرهنگ، یک وظیفه تاریخی و تمدنی بر دوش امت اسلامی محسوب می‌شود که ملت ایران همواره در آن پیشگام بوده است.

بصیرتی در ادامه تصریح کرد: پرچم‌های خونخواهی، نماد عهد و پیمان مردم با آرمان‌های رهبر شهید و دیگر شهدای گرانقدر است؛ پیامی روشن به جهانیان که راه مجاهدان و شهیدان متوقف‌ناشدنی است و ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا، مسیر عزت و استکبارستیزی را با صلابت ادامه خواهد داد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان خاطرنشان کرد: تقارن آیین‌های تشییع شهدا با فضای معنوی ایام اربعین، فرصتی کم‌نظیر برای تجدید بیعت با مکتب عاشورا، تبیین پیام مقاومت و تقویت وحدت امت اسلامی است که توزیع این پرچم‌ها با هدف ترویج و تقویت این جلوه‌های مردمی صورت گرفته است.