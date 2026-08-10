به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری در بازدید از مواکب مستقر در مسیر طریق‌الحسین، با اهدای کتیبه نمادین «هم‌عهدی خونخواهی»، بر پیمان جمعی خادمان حسینی در قیام لله برای خونخواهی امام شهید، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، تأکید کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر گفت: این کتیبه که پیش‌تر در آیینی با حضور آیت الله صفایی بوشهری، نماینده ولی فقیه در استان رونمایی شده بود، اکنون به‌عنوان نماد وفاداری و تجدید پیمان با آرمان‌های والای ثارالله، در مواکب بوشهر نصب شده است تا یادآور تداوم گفتمان خونخواهی در مسیر اربعین باشد.

وی در این بازدید با اشاره به جایگاه راهبردی مواکب حسینی، اظهار داشت: اربعین، صرفاً یک مناسک آیینی و اجتماع عظیم مردمی نیست؛ این رویداد عظیم، بستری بی‌نظیر برای بازخوانی پیام عاشورا، تبیین اهداف قیام حسینی و امتداد دادن به حرکت امام حسین(ع) در شرایط پیچیده زمانه حاضر است.

وی با تأکید بر اینکه «گفتمان خونخواهی امام شهید» به‌عنوان محور محتوایی این رزمایش عظیم مورد توجه ویژه قرار گرفته، خاطرنشان کرد: مواکب حسینی، امروز بیش از آنکه جایگاه پذیرایی و خدمات‌رسانی باشند، پرچمداران راه روشن عاشورا و پایگاه‌های جهاد تبیین در مسیر اربعین محسوب می‌شوند.

وی گفت: این مواکب باید سنگرهای آگاهی‌بخشی و ترویج معارف ناب حسینی باشند تا زائران، ضمن بهره‌مندی از خدمات، با پیام عمیق قیام عاشورا آشنا شوند.

پیش از این در آئینی رسمی با حضور نماینده ولی فقیه در استان و جمعی از مسئولان استانی، از نشان و کتیبه «هم‌عهدی خونخواهی» مواکب بوشهر طریق‌الحسین رونمایی شده بود که این اقدام، نشان‌دهنده تکریم مقام خادمان حسینی، ترویج فرهنگ مواسات، ایثار و خدمت‌رسانی بی‌منت در استان و نیز عزم جدی برای زنده نگه داشتن گفتمان خونخواهی در مسیر اربعین است.