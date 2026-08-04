به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا کنعانی صبح سه شنبه در نشست بررسی مدیریت حریق در میانکاله اظهار کرد: مدیریت آتش‌سوزی در این منطقه تنها به عملیات اطفا محدود نمی‌شود، بلکه پیشگیری، پایش مستمر، تشخیص به‌موقع، فرماندهی یکپارچه و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول باید به‌عنوان یک زنجیره منسجم دنبال شود.

وی با بیان اینکه تکرار حریق‌ها در پناهگاه حیات وحش میانکاله ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی را دوچندان کرده است، افزود: لازم است پیش از وقوع حوادث، مسئولیت هر یک از دستگاه‌های مرتبط به‌صورت دقیق مشخص شود تا ظرفیت‌های شهرستان برای واکنش سریع و مؤثر به شکل هماهنگ به‌کار گرفته شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران همچنین بر لزوم ساماندهی گردشگری در میانکاله تأکید کرد و گفت: حضور بازدیدکنندگان باید متناسب با ظرفیت‌های اکولوژیک، ضوابط حفاظتی و الزامات ایمنی منطقه مدیریت شود تا ضمن فراهم شدن امکان بازدید مسئولانه، از افزایش خطراتی همچون وقوع حریق، ورود به زیستگاه‌های حساس و برهم خوردن آرامش حیات وحش جلوگیری شود.

کنعانی در ادامه با اشاره به تازه‌ترین آتش‌سوزی در میانکاله اظهار کرد: روز دوشنبه یک فقره حریق جدید در محدوده پناهگاه حیات وحش و ذخیره‌گاه زیست‌کره میانکاله رخ داد که نیروهای یگان حفاظت محیط زیست و عوامل عملیاتی بلافاصله برای مهار آتش به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: به دلیل وزش باد و گسترش سریع شعله‌ها، یک دستگاه لودر و یک دستگاه تراکتور در جریان عملیات اطفا در محاصره آتش قرار گرفتند و دچار حریق شدند، اما تمامی نیروهای عملیاتی حاضر در محل بدون آسیب از حادثه خارج شدند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران خاطرنشان کرد: با وقوع این حادثه، شمار آتش‌سوزی‌های ثبت‌شده در میانکاله از ۲۶ تیرماه تاکنون به ۱۰ فقره رسیده است؛ موضوعی که فشار قابل توجهی بر نیروهای عملیاتی و ماشین‌آلات وارد کرده و بخشی از تجهیزات را نیز از چرخه خدمت خارج کرده است.

کنعانی در پایان با تأکید بر تداوم اقدامات حفاظتی گفت: پایش مستمر منطقه، حفظ آمادگی نیروها، تقویت پشتیبانی عملیاتی و هماهنگی برای تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز همچنان در دستور کار قرار دارد.