وقوع ۳ فقره آتش سوزی در میانکاله؛ ۲ مظنون شناسایی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا کنعانی از وقوع سه فقره آتش‌سوزی جدید در پناهگاه حیات وحش میانکاله خبر داد و اظهار کرد: پس از اعلام وقوع حریق، نیروهای یگان حفاظت محیط زیست بلافاصله در منطقه حاضر شدند و با هماهنگی فرمانداری بهشهر و سایر دستگاه‌های اجرایی، عملیات اطفای حریق آغاز شد.

کنعانی افزود: همزمانی سه کانون آتش‌سوزی، وسعت عرصه و شرایط خاص منطقه، عملیات مهار را با دشواری همراه کرده بود، اما با همکاری دستگاه‌های امدادی و اجرایی، آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن تحت کنترل قرار گرفت.

وی با اشاره به مشارکت دستگاه‌های مختلف در عملیات اطفای حریق گفت: فرمانداری بهشهر مدیریت و هماهنگی میدانی عملیات را بر عهده داشت و اداره‌کل مدیریت بحران استانداری مازندران نیز پشتیبانی لازم را انجام داد.

کنعانی ادامه داد: شهرداری‌های منطقه با اعزام ماشین‌آلات، تانکرهای آب و نیروهای آتش‌نشانی، جمعیت هلال‌احمر با اعزام نیروهای امدادی و تجهیزات و همچنین جوامع محلی با حضور در کنار محیط‌بانان، نقش مؤثری در جلوگیری از گسترش آتش ایفا کردند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با قدردانی از تلاش محیط‌بانان اظهار کرد: نیروهای یگان حفاظت، با وجود حضور مستمر در عملیات روزهای گذشته، بار دیگر در نخستین دقایق وقوع حریق در منطقه حاضر شدند و تا مهار کامل آتش در کنار سایر نیروهای عملیاتی باقی ماندند.

وی تأکید کرد: عملیات پایش و لکه‌گیری همچنان ادامه دارد و نیروهای عملیاتی تا اطمینان کامل از خاموش شدن تمامی کانون‌های حریق در منطقه مستقر خواهند بود.

کنعانی همچنین از شناسایی دو نفر در ارتباط با یکی از کانون‌های آتش‌سوزی خبر داد و گفت: این افراد توسط نیروهای حاضر در منطقه شناسایی و با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح به عوامل انتظامی تحویل شدند.

وی افزود: بررسی علت وقوع این آتش‌سوزی‌ها و ابعاد موضوع از سوی مراجع مسئول در دست انجام است.