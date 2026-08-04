به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، جعفر جکسون پس از بازی در نقش عموی مرحومش مایکل جکسون در فیلم «مایکل» که به فیلم پرفروش یک میلیارد دلاری بدل شد، تصمیم گرفته بازیگری را به طور جدی دنبال کند و در دنیای سینما بماند.

پروژه بعدی جکسون فیلم «سوپرمکس» به کارگردانی دیوید گوردون گرین و فیلمی اکشن با حضور ویل اسمیت است که متعلق به استودیوی آمازون/MGM است.

دیوید گوردون گرین که زمانی خود یک بازیگر مستقل محبوب بود و بعد به یک فیلمساز موفق از شرکت بلوم‌هاوس بدل شد، با اسمیت در این فیلم اکشن همراه خواهد بود.

این فیلم که برای پخش آنلاین ساخته می‌شود، درباره ۲ مأمور اف‌بی‌آی است که دارند درباره قتلی که در امن‌ترین زندان جهان رخ داده، تحقیق می‌کنند.

آمازون/ام‌جی‌ام حق پخش جهانی حدود ۷۰ میلیون دلاری این فیلم را خریده و قرار است تولید آن را تا چند هفته دیگر آغاز کند. برنامه پخش این فیلم هم فقط به صورت آنلاین تعیین شده و در سینماها اکران نخواهد شد.

این اولین فیلم استودیویی غیردنباله‌ای است که اسمیت در سال‌های اخیر در آن بازی می‌کند.

مامور اف‌بی‌آی که در «سوپرمکس» همکار ویل اسمیت است، یک زن است که آنا سوفیا راب نقش وی را بازی می‌کند.

فیلمنامه فیلم توسط دیوید ویل و دیوید جی. روزن، نوشته شده است.

این پروژه‌ ۲ هنرمند یعنی گرین و اسمیت را با هم همراه کرده که هر یک به نوعی دنبال پیدا کردن هویت‌های جدید در حرفه خود هستند.

گرین که با «جن‌گیر: مؤمن» موفق ظاهر نشد، سال ۲۰۲۴ به فیلم کوچک‌تر «فندق‌شکن‌ها» با بازی بن استیلر پیوست که نقدهای متفاوتی دریافت کرد. وی که در دوره‌ای پس از فیلم‌هایی چون «جورج واشنگتن»، «همه دختران واقعی»، «جریان زیرین» و «فرشتگان برفی» از سوی منتقدان به عنوان وارث احتمالی ترنس مالیک خوانده می‌شد و راجر ایبرت، مهر تائید بر وی زده بود، بعدها فیلم‌های تحسین‌شده‌ای از جمله «جو»، «قوی‌تر» و «شاهزاده آوالانچ» را کارگردانی و هفت سال گذشته را صرف کارگردانی سه دنباله «هالووین» و «جن‌گیر: مؤمن» برای بلوم‌هاوس کرد. در همین حال، اسمیت پس از ماجرای اسکار سال ۲۰۲۲ با کریس راک، همچنان در حال تغییر برند حرفه خود است.