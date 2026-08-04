کیومرث اعظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح اقدامات ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه در ایام اربعین حسینی، اظهار کرد: با توجه به نقش راهبردی استان کرمانشاه در مسیر تردد زائران عتبات عالیات، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در محورهای مرزی خسروی و سومار طراحی و اجرا شد تا علاوه بر خدماترسانی به زائران، ظرفیتهای تاریخی، فرهنگی و هنری استان نیز به شکلی شایسته معرفی شود.
وی با اشاره به راهاندازی بازارچههای صنایعدستی در مسیر بازگشت زائران افزود: بیش از ۱۰۰ غرفه صنایعدستی در قالب هفت بازارچه در شهرستانهای دالاهو، سرپلذهاب، صحنه، شهرک صنعتی کرمانشاه، ماهیدشت و دیگر نقاط مسیر بازگشت زائران برپا شده است و این بازارچهها تا چند روز پس از اربعین نیز به فعالیت خود ادامه خواهند داد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه تصریح کرد: هنرمندان استان در رشتههایی همچون گلیمبافی، چرم، میناکاری، سفال، شیشه، زیورآلات سنتی و رودوزیهای سنتی محصولات خود را عرضه کردهاند و استقبال زائران از این بازارچهها فراتر از انتظار بوده، بهگونهای که بسیاری از تولیدکنندگان از میزان فروش و استقبال مردم ابراز رضایت کردهاند.
اعظمی با بیان اینکه بازارچههای دائمی صنایعدستی نیز همزمان با ایام اربعین فعال هستند، گفت: بازارچههای تاقبستان، خانه صنایعدستی، بازارچه مدافعان حرم، دالاهو، اسلامآباد غرب، گیلانغرب و غرفههای مستقر در محوطه تاریخی معبد آناهیتای کنگاور نیز پذیرای زائران و گردشگران بوده و زمینه عرضه مستمر آثار هنرمندان استان را فراهم کردهاند.
وی از اجرای برنامههای فرهنگی متنوع در کنار بازارچههای صنایعدستی خبر داد و افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی، ورکشاپهای تخصصی، برنامههای فرهنگی و نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» با موضوع تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و خسارتهای وارد شده به بناهای تاریخی کشور، از جمله برنامههایی بود که با استقبال زائران همراه شد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح معرفی جاذبههای گردشگری استان در موکبهای اربعین اظهار کرد: برای نخستین بار، موکبهای اربعین به پایگاههای اطلاعرسانی گردشگری تبدیل شدند و در چهار مجتمع بزرگ محل استقرار موکبها، ویدئووالهای فضای باز نصب شد تا ۲۰ محتوای تصویری با محور معرفی جاذبههای تاریخی، طبیعی، فرهنگی و گردشگری کرمانشاه بهصورت مستمر برای زائران پخش شود.
اعظمی ادامه داد: همچنین راهنمایان گردشگری در موکبها مستقر شدند و ضمن پاسخگویی به سؤالات زائران، با توزیع اقلام تبلیغاتی و معرفی جاذبههای استان، زمینه آشنایی بیشتر گردشگران مذهبی با ظرفیتهای گردشگری کرمانشاه را فراهم کردند.
وی با اشاره به اجرای آیین تعزیه در برخی موکبهای اربعین گفت: با توجه به ثبت ملی تعزیه روستاهای گردشگری فش و کندوله، اجرای این آیین اصیل ایرانی ـ اسلامی در موکبهای منتخب، جلوهای از میراث ناملموس استان را به نمایش گذاشت و نقش مؤثری در معرفی فرهنگ بومی و تقویت گردشگری مذهبی ایفا کرد.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه با بیان اینکه نظارت بر تأسیسات گردشگری از حدود یک ماه پیش از اربعین آغاز شده است، افزود: بازدیدهای مستمر از مراکز اقامتی، مجتمعهای خدماتی و پذیرایی با همکاری کارشناسان میراثفرهنگی، شبکه بهداشت، تعزیرات، اماکن عمومی و سایر دستگاههای مرتبط ادامه دارد تا خدمات مطلوب و استاندارد به زائران ارائه شود.
اعظمی از تهیه محتوای آموزشی ویژه موکبداران نیز خبر داد و گفت: فایل آموزشی ۱۲ دقیقهای با هدف آشنایی خادمان موکبها با جاذبههای تاریخی و گردشگری استان از شهرستان کنگاور تا مرز قصرشیرین تهیه و در اختیار آنان قرار گرفت تا علاوه بر خدمترسانی، نقش سفیران معرفی گردشگری کرمانشاه را نیز ایفا کنند.
وی همچنین به اجرای تبلیغات محیطی گسترده در محورهای مواصلاتی اشاره کرد و افزود: نصب بنرها و بیلبوردهای معرفی جاذبههای گردشگری استان با هدف تبدیل کرمانشاه از مسیر عبور به مقصد سفر انجام شده تا زائران در دیگر ایام سال نیز این استان را بهعنوان یکی از مقاصد گردشگری کشور انتخاب کنند.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه در پایان با اشاره به مشارکت جامعه حرفهای هتلداران استان در خدمات اربعین، گفت: هتلهای استان همانند سالهای گذشته با ارائه تخفیف ۳۰ تا ۵۰ درصدی به زائران در این طرح مشارکت کردند که این اقدام بهویژه در شهرستان قصرشیرین موجب افزایش ضریب اشغال مراکز اقامتی و ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران شده است.
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