محکومیت بیش از ۱۰میلیارد ریالی بابت نگهداری خودروی قاچاق در رشت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها گفت: شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده قاچاق یک دستگاه نیمه خودرو سوزکی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه رسیدگی گننده پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر و استعلام از گمرک اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط خودرو قاچاق ، متهم را به معادل ارزش کالا به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۲۷۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی ماموران پلیس امنیت اقتصادی خودروی قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.