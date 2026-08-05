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۱۴ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۷

محکومیت بیش از ۱۰میلیارد ریالی بابت نگهداری خودروی قاچاق در رشت

محکومیت بیش از ۱۰میلیارد ریالی بابت نگهداری خودروی قاچاق در رشت

رشت- مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از ضبط خودروی قاچاق و محکومیت بیش از ۱۰ میلیارد ریالی صاحبش در رشت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی امینی صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه ها گفت: شعبه دوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده قاچاق یک دستگاه نیمه خودرو سوزکی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه رسیدگی گننده پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر و استعلام از گمرک اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط خودرو قاچاق ، متهم را به معادل ارزش کالا به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۲۷۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته امینی ماموران پلیس امنیت اقتصادی خودروی قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.

کد مطلب 6908626

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