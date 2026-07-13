کشف نوشیدنی قاچاق از نیسان در گیلان؛متخلف ۱۶ میلیارد ریال محکوم شد

مرتضی امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شعبه تجدید نظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز رشت به پرونده ۳۵۰۴ قوطی نوشیدنی گازدار قاچاق به ارزش بیش از هشت میلیارد ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان افزود: شعبه پس از بررسی پرونده و نداشتن مدارک معتبر اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا، متخلف را به پرداخت هشت میلیارد و ۲۷ میلیون ریال محکوم کرد.

امینی گفت: شعبه رسیدگی کننده بابت جزای خودرو حامل کالای قاچاق هشت میلیارد و ۲۷ میلیون به جریمه اضافه و متخلف را مجموعاً به پرداخت ۱۶میلیارد و ۲۷ میلیون ریال محکوم کرد.

به گفته امینی ماموران پلیس آگاهی در بازرسی از خودرو نیسان در حال حمل، کالای قاچاق را کشف و گزارش تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.