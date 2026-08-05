حمید ابرهدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ساعت ۹ و ۲۰ دقیقه امروز چهارشنبه گزارش وقوع یک مورد برقگرفتگی در منطقه رجاییشهر ساوه به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.
وی افزود: کارشناسان فوریتهای پزشکی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و پس از حضور در محل، فرد حادثهدیده را در وضعیت ایست قلبی یافتند.
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی ساوه، ادامه داد: با وجود انجام اقدامات تخصصی احیای قلبیریوی توسط کارشناسان اورژانس، تلاشها برای نجات این مرد ۳۹ ساله به نتیجه نرسید و متأسفانه وی جان خود را از دست داد.
وی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در مواجهه با حوادث برقگرفتگی گفت: شهروندان هرگز تا پیش از قطع کامل جریان برق، فرد برقگرفته را لمس نکنند و در اولین فرصت ضمن قطع برق از منبع اصلی، با اورژانس ۱۱۵ و آتشنشانی ۱۲۵ تماس بگیرند.
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