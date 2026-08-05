پایگاه مراقبت مرزی در فرودگاه اصفهان فعال شد

حمید گله‌داری در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح برنامه‌های جامع بهداشتی و درمانی این دانشگاه برای خدمت‌رسانی به زائران حسینی اظهار داشت: حفظ سلامت زائران و پیشگیری از بروز بیماری‌های واگیر در ایام اربعین از اولویت‌های اصلی این دانشگاه است؛ در همین راستا، فرآیند شناسایی و آموزش رابطان بهداشت مواکب که از چند سال گذشته آغاز شده بود، همچنان به‌صورت مستمر در حال اجرا و به‌روزرسانی است و موکب‌داران نیز آموزش‌های لازم را در زمینه رعایت اصول بهداشتی دریافت کرده‌اند.

وی با اشاره به تولیدات محتوایی در حوزه ارتقای سلامت بیان کرد: تهیه و توزیع بروشورهای آموزشی و تولید موشن‌گرافی‌های تخصصی مرتبط با سلامت زائران، از دیگر اقداماتی است که جهت آگاهی‌بخشی به موکب‌داران و زائران انجام شده است. گله‌داری در خصوص اقدامات برون‌مرزی نیز افزود: سه تیم مراقبتی دو نفره از سوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به کشور عراق اعزام می‌شوند تا با بازدید از مواکب استان در شهرهای نجف، کربلا، سامرا و مسیر پیاده‌روی، وضعیت رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را ارزیابی و گزارش نهایی را پس از پایان مراسم به استانداری و ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات ارائه دهند.

جانشین رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ستاد اربعین استان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مبادی ورودی و مرزها گفت: در حوزه کنترل بیماری‌ها، دو تیم چهار نفره از کارشناسان مبارزه با بیماری‌ها به مرز مهران اعزام شده‌اند تا در کنار دانشگاه علوم پزشکی ایلام، فعالیت‌های نظارتی و مراقبتی خود را در پایگاه‌های مرزی انجام دهند. همچنین برای پشتیبانی از خدمات درمانی دانشگاه علوم پزشکی آبادان در مرز شلمچه، ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس از استان اصفهان به این منطقه اعزام شده است.

وی در خصوص اقدامات کنترلی در فرودگاه بین‌المللی شهید بهشتی اصفهان تصریح کرد: پایگاه مراقبت مرزی مستقر در این فرودگاه با آمادگی کامل در ایام بازگشت زائران فعال خواهد بود تا با رصد دقیق سلامت مسافران، در صورت مشاهده علائم بیماری‌های واگیر، اقدامات لازم برای کنترل و جلوگیری از بروز اپیدمی انجام شود.

گله‌داری ضمن اشاره به هماهنگی با جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: اگرچه صدور مجوز فعالیت مواکب درمانی بر عهده جمعیت هلال‌احمر است، اما دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تمامی هماهنگی‌های لازم را انجام داده تا این مواکب بتوانند دارو و تجهیزات مورد نیاز خود را دریافت کرده و خدمات درمانی را در کشور عراق به بهترین نحو به زائران ارائه دهند؛ امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها و همکاری تمامی دستگاه‌های مسئول، زائران اربعین سفری ایمن و سلامت داشته و در صحت و آرامش به کشور بازگردند.